Cláudio Humberto Hotel de Lula e Janja em Paris custou R$ 728 mil

Por Cláudio Humberto | 25 de junho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O presidente Lula (PT), cujos seguidores chamam de “pai dos pobres”, adora um luxo: gastou impressionantes R$728 mil dos recursos públicos só na hospedagem de quinta (22) e sexta (23) no Hotel Intercontinental Paris Le Grand, de acordo com dados que, por força de lei federal, estão expostos no Portal da Transparência. A conta da estadia de Lula e Janja inclui, além da suntuosa suíte presidencial, outras 17 acomodações, sala de reunião, mordomias e até a exigência de wi-fi e telefones exclusivos.

Wi-fi de R$31 mil

Custou R$31 mil o wi-fi usado pela comitiva presidencial, a pedido do escalão avançado, grupo que vai à frente para preparar a visita.

Mordomia sem limites

A majestosa suíte de Lula do Intercontinental Le Grand tem 140 metros quadrados, dois quartos, salas e até hall de espera para convidados.

Você quem pagou

Custou 50 mil euros (R$261,5 mil) só a suíte presidencial de Lula e Janja para o pernoite parisiense, mais 6 quartos para seguranças e aspones.

À disposição

O apego de Lula e Janja por hotéis de alto luxo já foi visto nas visitas à China, Portugal, Japão etc. Em Londres, a conta chegou a R$1,3 milhão.

Príncipe que Lula agravou investiria R$50 bi no Brasil

O príncipe Mohammed Bin Salman, da Arábia Saudita, que Lula afrontou cancelando na última hora o jantar em sua homenagem, após haver confirmado presença, é o mesmo que anunciou investimentos de US$10 bilhões (cerca de R$50 bilhões) no Brasil, durante a visita oficial do então presidente Jair Bolsonaro, em outubro de 2019. Lula amarelou e fugiu das críticas: o príncipe é aquele que, de acordo com tradições da família real, presenteia convidados com joias, como o fez ao casal Bolsonaro.

Desfeita lacradora

Cancelar o jantar em cima da hora, um insulto no mundo árabe, não tem relação com autoritarismo do anfitrião. Lula aprecia ditadores e os bajula.

Bloco dos tiranos

Amigo dos ditadores da Venezuela e Nicarágua, Lula se dizia “irmão” da besta-fera líbia Muamar Kadafi e condecorou Bashar Assad, tirano sírio.

Preço da narrativa

Lula preferiu fazer o Brasil correr o risco de perder R$50 bilhões a ajudar Bolsonaro a desmontar a história das joias recebidas de presente.

Digitais de Dino

A deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) exibiu vídeo da Força Nacional, subordinada a Flávio Dino, deixando a Esplanada durante quebradeira de janeiro. Ela fala em “sabotagem” do ministro da Justiça.

Aspirina

Enrolado nas CPIs do 8 de Janeiro, Gonçalves Dias tem outra dor de cabeça: está na mira de Ricardo Salles (PL-SP). O relator da CPI do MST quer saber como o ex-GSI de Lula atuou para coibir as invasões. O MST foi monitorado pela Abin sob guarda-chuva do GSI.

Três trilhões tigrados

Dados do Impostômetro apontam que até o fim de junho o pagador de impostos terá desembolsado mais de R$1,5 trilhão, só este ano, grande parte apropriado por suas excelências. Deve dobrar até o fim de ano.

Retorno vergonhoso

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi às redes sociais destacar o vexame do presidente petista no cenário internacional: “Voltou a ter Lula na capa dos jornais do mundo envergonhando o Brasil”, disparou.

Fora do horizonte

Relator da nova regra fiscal proposta pelo governo Lula (PT), o deputado Cláudio Cajado (PP-BA) não acredita na votação do projeto antes do dia 4. Esta semana, uma tropa de deputados vai à Europa. Por nossa conta.

Sem comparação

O desmatamento no Lula I e II atingiu 125,6 mil km2 da Amazônia. Nos quatro anos de Bolsonaro foram 35,6 mil km2. Ao final de 2023, o Brasil terá desmatado quatro vezes mais sob o petista. Na comparação proporcional ao tempo, Lula desmata o dobro, mostram dados do INPE.

Karaokê

Clientes de uma churrascaria de Porto Alegre reconheceram Jair Bolsonaro e puxaram um coro homenageando o ex-presidente com a música “Como é grande o meu amor por você”.

Americanas derrete

A Americanas fechou a sexta-feira (23) com o pior desempenho na bolsa de valores, chegou ao R$1,15, se recuperou e terminou cotada a R$1,17. Na segunda-feira (19), abriu a semana valendo R$1,20.

Pensando bem…

…ao cancelar o jantar com o príncipe saudita que dá joias de presente a seus convidados, Lula livrou Janja de ter malas revistadas na alfândega.

PODER SEM PUDOR

Pergunta besta

O jornalista Newton Pedrosa, que foi secretário de Imprensa de Adauto Bezerra no governo do Ceará, lembra que, derrotado por Tasso Jereissati, seu ex-chefe foi nomeado superintendente da Sudene pelo então presidente Fernando Collor. Tasso e Ciro Gomes minimizaram a nomeação, dizendo que a autarquia estava esvaziada, e espalhavam boatos sobre sua iminente demissão. Adauto desembarcava em Fortaleza, nesse clima, quando foi indagado pelo jornalista Bezerrinha:

“É verdade que o senhor vai ser demitido da Sudene?” Adauto mostru sua melhor versão de fino lorde inglês: “Foi a pergunta mais besta que eu já ouvi em minha vida…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

