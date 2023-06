Ali Klemt Vida longa a quem faz a diferença

Por Ali Klemt | 25 de junho de 2023

(Foto: Divulgação)

E o Aliadas com Ali Klemt comemorou um ano de vida…

Quem é mãe e pai sabe: o primeiro ano é de uma importância incomparável. Os pais se adaptam a essa nova vida e assistem, “embasbacados”, ao desenvolvimento da criança – nesse período, a pessoa cresce o equivalente a 50% do seu tamanho, além de passar por marcos de desenvolvimento assombrosos.

Há muito, muito por vir. Uma vida inteira pela frente. Mas dentro de cada um de nós, a comemoração de 01 ano é uma celebração da vida. Porque, de fato, é um momento crítico, de fragilidade, de adaptação a esse mundo estranho e repleto de ameaças em que vivemos. Perigos há por toda parte. É preciso cuidado, é preciso amor, é preciso incentivo. Sobretudo, é preciso entrega.

Definitivamente, superar a marca do primeiro ano não é simples. Mas é mágico. Gerar um ser e vê-lo seguir vida própria. Fortalecer-se. Demonstrar a sua personalidade e seus interesses. Crescer e aparecer. Que orgulho sentem os pais ao olhar para a sua cria e vê-la florescer.

É com esse sentimento que ultrapasso a marca de um ano do programa Aliadas com Ali Klemt… Quem o assiste talvez não perceba – na verdade, talvez sequer pense sobre isso – o trabalho que há por trás da sua produção. O número de pessoas envolvidas. O quebra-cabeça de cenários e convidados. A lógica por trás da definição da pauta. E são várias, porque o programa se propõe a ser dinâmico, rápido, entregar conteúdo sem delongas, pois é assim que esse nosso mundo de hoje pede. Tentamos trazer o melhor dos dois mundos: a credibilidade da televisão e a velocidade das redes. Isso tudo embalado em um programa com estética diferenciada, pessoas interessantes e leveza na percepção do mundo. Não é fácil.

E quem disse que seria fácil? Quem disse que as coisas têm que ser simples? Pelo contrário, é quando encaramos o desafio que ultrapassamos limites. É a vontade de fazer diferente que te torna único. E o Aliadas com Ali Klemt é mais que um programa de tv: é um projeto de vida.

Eu insisto, constantemente, nesse ponto: o meu objetivo é entregar à população do Rio Grande do Sul, em um horário de encontro familiar (sábados ao meio-dia), conteúdo que agregue. Que faça a diferença. Que faça com que o telespectador acabe o programa com uma informação nova, um estímulo para seguir em frente, uma vontade de ser a sua melhor versão. De se aprimorar. De ser mais. De ser melhor.

Eu acredito, com todas as minhas forças, que o poder de mudar o mundo reside dentro de cada um de nós. Que precisamos olhar para dentro e compreender o que nos faz pulsar. O que nos move. O que nos faz querer agir. E precisamos seguir esse chamado. A partir daí, você, naturalmente, brilhará. E essa luz ilumina, promovendo mudanças, fazendo do seu entorno um espaço em movimento para a melhoria de todos os envolvidos. Já pensou se cada um de nós pensasse – e agisse – assim? Como seria bacana se víssemos cada uma das 8 bilhões de pessoas nesse mundo determinadas em impactar positivamente o seu mundo?

A minha missão é dar voz. É ser voz. É espraiar os bons valores, a justiça, a coragem, a razoabilidade, a bondade, a fé, pelas mais variadas formas. Insistir e estimular e provocar tais mudanças. Reunir grandes pessoas em prol de melhorias, sejam elas enormes e sociais, sejam elas uma mudança pequena, mas importante, na vida de alguém.

Porque assim caminha a humanidade, em uma constante busca pela evolução. E é assim que tem que ser: se não houver intenção de evoluir, essa vida não se justifica. Porque é uma jornada que deve ser trilhada com intenção, sob pena de um vazio interior interminável. É preciso ter propósito.

E o Aliadas com Ali Klemt – e todas os desdobramentos que daí surgiram (aguardem, vem coisa linda pela frente!) – é sobre isso: sobre ser sua aliada nessa caminhada. Sobre fomentar o bem, a informação, o estímulo, a inspiração.

Do fundo do meu coração, desejo vida longa ao programa e a tudo que ele propõe. Que a energia que emana de todos os envolvidos reverbere para o mundo de forma cada vez mais intensa, jogando luz e iluminando caminhos. Inclusive o seu, que está nos lendo. Vem conosco nessa linda de fazer o seu melhor.

