Saúde pública do Reino Unido mandou médicos racionarem oxigênio, diz jornal

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

O Hospital NHS Nightingale foi aberto em Birminghamm, na Inglaterra, para atender vítimas do coronavírus. Foto: Reprodução O Hospital NHS Nightingale foi aberto em Birminghamm, na Inglaterra, para atender vítimas do coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O oxigênio estaria sendo racionado no Reino Unido para impedir que o insumo acabe nos hospitais do país, devido à alta demanda de pacientes com coronavírus, revelou nesta sexta-feira (17) uma reportagem do The Daily Telegraph.

Segundo o jornal britânico, líderes do NHS (sistema de saúde pública local) instruíram silenciosamente os médicos a reduzir as doses de quanto oxigênio os pacientes gravemente doentes deveriam transportar no sangue para níveis abaixo do que é considerado adequado.

O NHS teria ordenado, ainda, que profissionais da saúde guardassem o oxigênio apenas para os pacientes que mais precisam, privando pacientes com quadros não tão graves deste recurso.

A nova orientação foi enviada aos chefes de hospitais no início deste mês.

O intervalo normal de saturação de 94% a 98% deve ser alterado para 92% a 96% “em primeira instância”, afirmou à reportagem uma fonte que trabalha em um hospital e não pode se identificar.

O The Daily Telegraph alerta que “a baixa saturação de oxigênio, conhecida como hipóxia, pode levar à falência de órgãos e danos cerebrais”.

O Reino Unido tem hoje 108.692 pessoas infectadas pelo coronavírus e 14.576 mortos em decorrência da covid-19.

