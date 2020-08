Desde o início da pandemia, o SBT tem estudado alguns cenários para a volta da maioria de seus profissionais, tanto na sede da Anhanguera quanto regionais.

Inicialmente falou-se em julho, depois agosto. Agora, porém, “sempre priorizando a saúde e segurança dos colaboradores”, se decidiu estender o período de teletrabalho (home office) até dezembro.

Ordem válida para pessoas de áreas de suporte ou administrativas que já atuam de forma remota. São elas: Diretoria Administrativa, Diretoria de Inteligência e Mercado, OPEC, Diretoria Comercial, RH, Assessoria de Comunicação e todos os profissionais administrativos da Produção, Técnica e Operações, no CDT e Regionais, assim como os do grupo de risco.

Com a extensão do trabalho em casa, o SBT decidiu dar uma ajuda de custo aos seus funcionários, de R$ 80,00, para cobrir gastos com internet e eletricidade. Apesar da flexibilização em várias regiões do País, a sua direção entende que o isolamento social ainda se faz necessário.

TV Tudo

Nada diferente

A determinação na Disney, em se tratando dos canais ESPN e Fox Sports também é a mesma. Ninguém vai voltar aos estúdios este ano. A ordem é que os programas continuem sendo apresentados de casa.

Detalhe

A Libertadores volta no próximo dia 15, com transmissão do Fox Sports. Nada de ESPN, pelo menos, até agora. Mesmo sem nenhuma decisão, acredita-se que serão escalados narradores e comentaristas das duas nas transmissões dos jogos. Mas tudo de casa. Nada de estádio ou estúdio.

Por outra

A Conmebol tinha prometido para semana passada, mas deixou para essa uma solução sobre o caso “Libertadores”. Ao transferir a decisão, informou aos interessados que “as propostas foram recebidas, mas todas abaixo da expectativa”.

Vai daí que…

Fontes do mercado entendem que, por trás de tudo, existe a chance de um escancarado “jogo de cena”: A Conmebol poderá dizer: “todas as TVs foram convidadas a participar da licitação, da forma mais democrática, mas a nova proposta da Globo ainda foi a melhor”. Prêmio de consolação, a Sul-Americana.

Mudou

Duas razões levaram a Band a alterar as datas dos debates municipais em São Paulo: esperar o registro das candidaturas e também a expectativa de diminuir o número de candidatos. Primeiro turno será no dia 1º de outubro e, onde houver necessidade do segundo, em 19 de novembro.

Guarda chuva

Amanhã, 1º de setembro, será o primeiro dia de trabalho do Luís Ernesto Lacombe na Rede TV!. Só a partir de então terão início os estudos dos seus programas. Primeiro o da manhã, diário. Depois o semanal. Os dois sob os cuidados do departamento de jornalismo.

Programação

A exibição de “Fina Estampa”, na Globo, ainda vai seguir durante todo o mês de setembro. A estreia da reprise de “A Força do Querer”, de Glória Perez, será na primeira ou segunda semana de outubro.

Olha essa

Aí, importante diretor de uma TV te liga e diz: “preciso muito falar com você”. No que você responde, “tá bom, então fala”. Mas ele: “agora não posso. Tô em reunião. Te ligo depois”. E esse “depois” já faz mais de uma semana. Pensa que é fácil?

Só aqui também…

Ainda existem TVs que contratam pessoas, sem saber o que elas irão ou são capazes de fazer. Sem ter projeto definido e isso, claro, acaba pesando no bolso. Camanducaia perde.

Bate – Rebate

• Depois de uma semana de folga, Luciana Gimenez volta hoje aos estúdios da Rede TV!.

• A Rede TV! estreia nesta segunda, meia-noite, “Renda Extra”, programa com apresentação do empresário André Antunes. Horário vendido.

• Deo Garcez, como Dr. Emir, também volta a gravar a novela “Salve-se Quem Puder” na Globo.

• Na CNN Brasil, Cristiane Dias pediu para sair do hard News…

• … Mas, a princípio, continua na casa à disposição de novos trabalhos…

• O caso de Cristiane está em discussão e as partes buscam um melhor entendimento para “reafirmar a parceria”.

C´est fini

A Warner Channel completa 25 anos em 30 de setembro, e sua programação comemorativa começa no domingo, dia 6, a partir das 10h com uma Maratona de Harry Potter. Serão mostrados os quatro filmes da saga em sequência.

