Economia Score de crédito: entenda o que é, para que serve e como funciona

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Sistema permite que os bancos e empresas consigam avaliar se você é um bom pagador. Crédito: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O score é uma ferramenta que ajuda no processo de pedido de crédito em bancos e instituições financeiras. Esse sistema permite que os bancos consigam avaliar se você é um bom pagador. Dependendo da frequência e pontualidade dos pagamentos que você faz, sua pontuação varia entre zero e mil pontos – que definem se você é um emprestador de baixo, médio ou alto risco de inadimplência.

E, quanto menor o risco, maiores as chances de você conseguir um empréstimo com juros menores. O score pode ser verificado pelo site, aplicativo para celular ou telefone do Serasa, SPC, Boa Vista e Quod.

Cada bureau de crédito pode estabelecer seus critérios para essa nota. De modo geral, quando o consumidor paga as contas em dia e tem menos de 30% de sua renda comprometida com empréstimos, o score sobe. Por outro lado, quem atrasa o pagamento de dívidas, está com o nome sujo e/ou comprometeu boa parte de seus ganhos com crédito tem sua pontuação reduzida.

A pontuação do consumidor é resultado de como ele paga os créditos contratados (parcelamentos, cartão, limite de conta corrente, empréstimo). Não existem aplicativos ou maneiras de aumentar ou “maquiar” o score.

Dessa forma, a pessoa precisa pagar as dívidas em atraso (os serviços oferecem negociação), evitar novos atrasos e o pagamento de valores mínimos, por exemplo. Estar no Cadastro Positivo também melhora a nota, porque reúne informações sobre os pagamentos feitos em dia pelo consumidor.

Score do Serasa

É uma pontuação que cada pessoa tem com base em seu histórico financeiro: vai de 0 a mil e indica a chance de o consumidor conseguir pagar o crédito que deseja contratar nos 6 meses após a contratação. As empresas podem consultar essa nota no momento de conceder crédito para avaliar o perfil do possível cliente.

Além disso, scores melhores podem contribuir para que o cliente tenha acesso a taxas de juros mais baixas.

Dentro da pontuação do Serasa, que vai de 0 a mil, existem quatro categorias de pontuação:

0 a 300 – baixa

301 a 500 – regular

501 a 700 – boa

701 a 1000 – muito boa

De acordo com o Serasa, a composição da nota leva em conta sete critérios: comportamento de consultas, consultas para serviço e crédito, crédito contratado, histórico de dívidas, pagamento de crédito, pagamento de dívidas e tempo de uso do crédito.

Já a Boa Vista tem três categorias:

0 a 550 – baixo

550 – 700 – médio

700 a 1000 – alto

Para o cálculo, a empresa considera o comportamento de compras e os pagamentos no dia a dia. “Consideramos somente os pagamentos e solicitações de crédito atrelados ao seu CPF”, diz.

Como consultar

Pelo Serasa e o SPC, essa consulta é um serviço pago. Se você quiser verificar o score de outra pessoa, vai precisar acessar o site, colocar o CPF que quer consultar, informar seus dados e pagar. Só depois do pagamento é que você receberá o relatório.

Já a Boa Vista não oferece consulta ao score de outras pessoas.

Como negociar

Para “limpar” o nome é preciso negociar. Em caso de parcelamento da dívida, a retirada do CPF do cadastro deve ser feita logo após o pagamento da primeira parcela. Para negociar, o consumidor pode procurar diretamente os estabelecimentos que está devendo para fazer a negociação.

Um outro caminho é utilizar serviços como o Serasa Limpa Nome, que apresentam opções para quitar suas dívidas com descontos especiais.

Se o consumidor tem muitas dívidas, que comprometem uma grande parcela do salário, ele pode procurar órgãos de proteção ao consumidor, como o Procon, ou mesmo a justiça para fazer uma negociação por superendividamento.

Outra hipótese para a exclusão do nome do cadastro de restrição ao crédito é aguardar o término do prazo para prescrição da dívida, a partir do qual ela não poderá mais ser cobrada. Este prazo varia de acordo com o tipo de dívida:

3 anos: notas promissórias, letras de câmbio, aluguéis de imóveis, entre outros;

5 anos: Impostos como IPTU, IPVA e Imposto de Renda; multas de trânsito; contas de água, luz e telefone; boletos de condomínio, mensalidade escolar, plano de saúde e consórcio; cartão de crédito.

Uma vez prescrita, a dívida não pode mais ser cobrada e, por isso, a pessoa pode solicitar a exclusão de seu nome do cadastro de restrição ao crédito. É bom lembrar, no entanto, que essas dívidas podem ainda ser inscritas nos cartórios de protesto e, no caso de dívidas com órgãos públicos ou governo, na dívida ativa do município, estado ou União.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia