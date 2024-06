Esporte Se condenado na Inglaterra, Lucas Paquetá pode ser banido do futebol brasileiro; entenda

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Advogado especialista em direito desportivo diz que a Federação Inglesa pode pedir a internacionalização da pena, em caso de condenação em esquema manipulativo Foto: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images Advogado especialista em direito desportivo diz que a Federação Inglesa pode pedir a internacionalização da pena, em caso de condenação em esquema manipulativo (Foto: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images) Foto: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação Inglesa de Futebol quer banir “para sempre” Lucas Paquetá, meia do West Ham, caso ele seja considerado culpado nas denúncias de manipulação em quatro partidas da Premiere League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. É o que diz uma publicação do jornal britânico “The Sun”, que traz documentos detalhando informações sobre as apostas suspeitas em relação ao jogador brasileiro.

Paquetá é acusado de ter forçado cartões amarelos em partidas do West Ham contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. O periódico britânico relembrou o caso de Kynan Isaac, zagueiro do Stratford Town que foi suspenso por dez anos por apostar que receberia um cartão amarelo, em 2021. Para a Federação, “as apostas de Paquetá são ainda mais graves”, afirma o The Sun.

As apostas foram feitas da Ilha de Paquetá, local no Rio de Janeiro onde o jogador de 26 anos nasceu. Ainda segundo o jornal inglês, uma das apostas investigadas teve o valor de 7 libras (cerca de R$ 46 na cotação atual). Segundo documentos, a empresa que fez o alerta sobre o “número incomum” de apostas foi a Betway, principal patrocinadora do West Ham.

Entenda o caso

Andrei Kampff, advogado especialista em direito desportivo, aponta quem será responsável pelo julgamento do caso.

“Este é um caso que está sendo apurado por um comitê independente do futebol inglês, que vai julgar a questão. Agora, Paquetá e a federação devem apresentar seus argumentos a este comitê. Da decisão, cabe recurso das partes, atleta e Federação Inglesa. O julgamento dos recursos será feito por outra comissão, o Comitê de Apelações na Inglaterra. As partes ainda poderão recorrer, em última instância dentro do movimento jurídico privado do esporte, ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça”, afirma Kampff, que detalha a tabela de punição a Lucas Paquetá em caso de condenação.

“É importante entender o enquadramento legal, no que o atleta foi denunciado, para se ter ideia de possível punição em caso de condenação. Conforme a tabela básica da comissão disciplinar da Federação Inglesa, Paquetá poderá ter uma pena que varia de 6 meses até o banimento do futebol. O que se sabe é que a federação tem sido bastante rigorosa quanto à manipulação de resultado, tendo em vista o precedente de Ivan Toney, atacante do Brentford, suspenso por 8 meses por envolvimento com apostas. As penas em vários países vão até o banimento, que seria a pena maior. Importante ressaltar que as instâncias esportivas garantem sempre ao atleta a ampla defesa e o direito ao contraditório, ate como forma de legitimar esse processo jurídico privado do esporte”, complementa o advogado.

Banimento no Brasil?

Kampff esclarece que enquanto não houver julgamento, Paquetá tem o direito de continuar jogando normalmente, mesmo que haja uma decisão liminar. No entanto, se condenado, além de banido do futebol inglês, o jogador poderá ser obrigado a cumprir a mesma pena aplicada na Inglaterra em outros países, inclusive no Brasil.

“Se condenado da Inglaterra, a decisão vale no país. A não ser que a Federação peça uma internacionalização da decisão, o que a justiça desportiva brasileira já fez junto à FIFA em casos de manipulação, inclusive. Aí, a FIFA irá analisar a questão e pode dar efeito internacional, o que impediria atleta de jogar em outro país”, explica o advogado.

Manipulação de resultados no Brasil

No Brasil, o esquema de manipulação em apostas esportivas descoberto em agosto de 2023, teve uma decisão por parte da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) semelhante à “internacionalização da pena” abordada por Andrei Kampff.

A CBF pediu à FIFA para que as punições impostas pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) fossem estendidas para os campeonatos de todo o mundo. O STJD puniu 16 jogadores por envolvimento no esquema de manipulações de apostas esportivas. O ex-zagueiro do Santos, Eduardo Bauermann, que tinha transferência acertada para o futebol turco, não teve seu contrato registrado no país do Leste Europeu.

A solicitação da CBF foi atendida pela Confederação Turca. Bauermann tinha assinado contrato com o Alanyaspor. Antes, o zagueiro foi afastado do Santos. Ele chegou a um acordo com o clube para a rescisão e seguiu para a Turquia, onde não chegou a atuar.

Paquetá está com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos. A CBF decidiu manter a convocação do jogador para a Copa América 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/se-condenado-na-inglaterra-lucas-paqueta-pode-ser-banido-do-futebol-brasileiro-entenda/

Se condenado na Inglaterra, Lucas Paquetá pode ser banido do futebol brasileiro; entenda

2024-06-04