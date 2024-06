Porto Alegre Balanço: aplicadas 2.967 vacinas em socorristas e trabalhadores em pontos estratégicos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Um total de 2.967 doses de vacinas foi aplicado pela Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre em socorristas e trabalhadores em ações extramuros entre os dias 9 de maio e 3 de junho. Foram 981 doses de Influenza, 1.375 de vacina Dupla Adulto (dT), contra difteria e tétano, e 611 doses da Antirrábica.

A dT é aplicada em pessoas com alguma lesão ou ferimento e que tiveram contato prolongado com as águas da enchente. Ela está disponível em todas as unidades de saúde com funcionamento normal.

A Antirrábica é indicada para acidentes leves ou graves de pessoas no resgate ou cuidado com os animais. Quem recebeu a dose de pré-exposição (socorristas de animais que não sofreram lesões) deve fazer a segunda dose sete dias após a primeira. Já na pós-exposição (socorristas com ferimentos por cães ou gatos), o esquema de quatro doses deve ser completado em três, sete e 14 dias da data da primeira.

A vacina Antirrábica está disponível em Porto Alegre nas unidades de saúde Modelo, Tristeza ou IAPI.

