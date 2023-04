Geral Se for reeleito, Joe Biden assumirá segundo mandato com 82 anos; analistas explicam condições físicas e mentais nesta idade

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Joe Biden já é a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou seus planos de concorrer à reeleição em 2024. Se vencer, terá 82 anos quando tomar posse e 86 quando terminar seu mandato – o que o estabeleceria, pela segunda vez, como a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos Estados Unidos.

De acordo com um relatório de fevereiro do médico da Casa Branca, Kevin O’Connor, Biden é “um homem saudável e vigoroso de 80 anos”. Embora tenha sido recentemente tratado por carcinoma basocelular, um câncer de pele comum e de crescimento lento, não tem problemas médicos graves, não fuma nem bebe e se exercita pelo menos cinco dias por semana.

“O espectro da saúde em idades mais avançadas varia muito”, disse Holly Holmes, professor e coordenador de gerontologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em Houston. “À medida que envelhecemos, nos tornamos cada vez mais diferentes de nossos pares, e fica mais difícil generalizar como seria uma pessoa ‘típica’ de 80 anos.”

Sean Morrison, professor e coordenador de geriatria na Escola de Medicina Icahn em Mount Sinai, em Nova York, acrescentou que as mudanças que ocorrem durante o envelhecimento acontecem em momentos diferentes para cada pessoa. Algumas pessoas de 85 anos têm corpos mais saudáveis ​​do que as de 65 anos, e grande parte da variação se resume aos genes e ao estilo de vida de uma pessoa antes dos 60 anos.

Ainda assim, à medida que as pessoas chegam aos seus 80 anos, e até mesmo na faixa dos 70 anos, algumas mudanças padrão relacionadas à idade tendem a ocorrer, como perda muscular e queda na força óssea, que tornam as pessoas mais propensas a doenças e lesões.

Veja abaixo uma radiografia com alguns dos possíveis problemas que os médicos apontam para um octogenário.

Cérebro

A maioria das pessoas saudáveis na faixa dos 80 anos não tem problemas para realizar tarefas cognitivas complexas, como resolução de problemas e planejamento, disse Morrison, mas podem achar mais difícil realizar várias tarefas ao mesmo tempo e aprender coisas novas. Alguns podem ter dificuldade para lembrar as palavras. O tempo de reação também pode diminuir, mas geralmente na ordem de frações de milissegundos, afirmou.

Olhos e ouvidos

A visão tende a piorar com o tempo. Os octogenários muitas vezes precisam de óculos de leitura e se tornam mais sensíveis ao brilho, disse Morrison. Aproximadamente 70% dos adultos com mais de 80 anos têm catarata, uma turvação da lente do olho, mas a condição pode ser tratada de forma eficaz com cirurgia, informou.

A perda auditiva relacionada à idade é outro problema comum. Primeiro, as pessoas perdem a capacidade de ouvir sons de alta frequência, como o cantar dos pássaros e despertadores. Isso pode começar cedo, mesmo aos 30 ou 40 anos. Mudanças de baixa frequência, afetando a capacidade de ouvir vozes masculinas e sons graves na música, vêm depois. Mas a perda auditiva pode ser tratada com aparelhos auditivos.

Coração e pulmões

À medida que uma pessoa envelhece, a frequência cardíaca retarda ligeiramente, e o coração não consegue bater tão rápido durante a atividade física, o que pode dificultar a prática de exercício aeróbico. Apesar disso, um coração envelhecido saudável normalmente “funciona muito bem”, afirma Lona Mody, geriatra da Michigan Medicine. Ainda segundo ela, a capacidade pulmonar costuma diminuir ligeiramente com a idade devido a mudanças na força e elasticidade do tecido pulmonar e do diafragma, o que pode tornar a respiração um pouco mais difícil.

Força e equilíbrio

Os adultos “começam a perder massa muscular e a ganhar gordura” à medida que envelhecem, disse Morrison. Entre 42% e 62% das pessoas na faixa dos 80 anos têm sarcopenia, uma doença caracterizada pela perda de massa e força muscular. Sintomas comuns incluem dificuldade para andar, subir escadas e segurar sacolas de compras.

Além disso, os espaços entre as vértebras da coluna secam e se comprimem, fazendo com que as pessoas se inclinem para a frente, o que pode afetar seu equilíbrio, segundo Morrison. As pessoas na faixa dos 80 anos tendem a andar devagar e ter uma marcha curta, o que também piora o equilíbrio, acrescentou.

Em alguns adultos mais velhos, a camada isolante que envolve os nervos e os ajuda a se comunicar uns com os outros, chamada mielina, também começa a se romper. Isso pode retardar os reflexos e tornar as pessoas desajeitadas, acrescentou Kaiser.

Estresse, resistência e sono

As pessoas na faixa dos 80 anos tendem a ter menos energia do que as pessoas mais jovens, então elas se cansam mais facilmente, afirmou Morrison. As pessoas também podem demorar mais para se recuperar de resfriados, covid-19 e outras infecções, pois o sistema imunológico se torna menos responsivo com idade.

Muitos idosos não dormem bem, em parte porque gastam menos tempo no sono profundo de ondas lentas, o que os torna mais propensos a acordar no meio da noite. Ainda assim, é importante lembrar que todos envelhecem de maneira diferente e que a idade não define a saúde de uma pessoa. As informações são do jornal The New York Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/se-for-reeleito-joe-biden-assumira-segundo-mandato-com-82-anos-analistas-explicam-condicoes-fisicas-e-mentais-nesta-idade/

Se for reeleito, Joe Biden assumirá segundo mandato com 82 anos; analistas explicam condições físicas e mentais nesta idade

2023-04-26