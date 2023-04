Futebol Técnico Cuca contrata advogados na Suíça, onde foi condenado por violência sexual contra uma garota de 13 anos

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Cuca diz que é inocente e “refuta as acusações que lhe são atribuídas”. (Foto: Divulgação)

O técnico Cuca, do Corinthians, informou na terça-feira (25) que contratou uma banca de advogados na Suíça. O treinador foi condenado por atentado ao pudor com uso de violência contra uma menina de 13 anos no país europeu e vem enfrentando uma onda de protestos desde que teve seu nome anunciado pelo time alvinegro.

“Diante das notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, [Cuca] comunica que a partir desta nota, ele se manifestará e será representado exclusivamente por meio de seus advogados que contam com representantes na Suíça”, informou o técnico, por meio de nota.

Cuca e outros dois jogadores do Grêmio – Eduardo e Henrique – foram condenados a 15 meses de prisão, na Suíça, pelo crime contra a adolescente. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, nenhum deles cumpriu a pena.

Em sua entrevista de apresentação no Corinthians, Cuca disse que ele não foi reconhecido pela vítima. A declaração foi desmentida pelo advogado Willi Egloff, contratado pela família da vítima para acompanhar o caso.

Em entrevista ao portal de notícias UOL, Egloff disse que a vítima reconheceu Cuca e que o sêmen dele foi usado como prova pela Justiça.

“A declaração de Alexi Stival [Cuca] é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor”, afirma o advogado suíço.

O profissional também confirma informação do jornal Der Bund, que menciona que o sêmen de Cuca foi encontrado na vítima.

“É correto que o sêmen de Alexi Stival foi encontrado no corpo da garota. O exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna.

No comunicado divulgado, Cuca reafirma que é inocente. Ele diz que “refuta as acusações que lhe são atribuídas, que remontam há mais de trinta anos e que foram investigadas e apuradas na ocasião”. E acrescenta que não vai “tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade”.

Tribunal

O Tribunal Superior do Cantão de Berna, na Suíça, referendou a informação de que vestígios do esperma do hoje técnico Cuca foi encontrado no corpo da menina, em 1987. A resposta foi dada pela porta-voz da Corte a uma consulta feita pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O Tribunal confirmou que o processo está sob um sigilo com duração de 100 anos. No entanto, acrescentou que o jornal Der Bund, responsável pela reportagem de 1989 que traz detalhes do relatório forense, é “muito conceituado e profissional, não há razão para duvidar das informações”. As informações são do jornal O Globo.

