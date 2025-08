Política “Se Trump me conhecesse, saberia que sou 20 vezes melhor que Bolsonaro”, diz Lula ao jornal The New York Times

31 de julho de 2025

Lula declarou ainda que a ameaça de taxação, prevista para entrar em vigor nesta sexta (1º) não lhe gera medo, apenas preocupação.(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista ao jornal americano The New York Times que se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o conhecesse, saberia que ele é “20 vezes melhor” do que seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL) — a quem o Republicano apoia publicamente.

“Honestamente não sei o que Trump ouviu sobre mim. Mas se me conhecesse, saberia que sou 20 vezes melhor (que Bolsonaro).”

Na entrevista, a primeira concedida por ele ao jornal em 13 anos, Lula voltou a defender a soberania nacional e condenar as interferências de Trump na política e na justiça brasileira, a qual Trump acusa de perseguir Bolsonaro. A acusação estava entre os motivos listados pelo americano para aplicar a sobretaxa de 50% aos produtos nacionais.

Lula declarou ainda que a ameaça de taxação, prevista para entrar em vigor nesta sexta-feira (1º) não lhe gera medo, apenas preocupação, e comparou a situação com os receios da época do chamado “bug do milênio”.

“Você lembra quando estávamos na virada de 1999 para 2000 e tinha um pânico mundial de que os sistemas computacionais fossem quebrar? Nada aconteceu. Então não estou dizendo que nada vai acontecer, mas eu digo que temos que esperar o dia D para saber.”

Pesquisa

As intenções de voto em Lula nas eleições de 2026 avançaram entre junho e julho, segundo a nova pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada nessa quinta-feira (31). O avanço do petista na disputa pela reeleição coincide com a reação ao tarifaço imposto por Donald Trump contra produtos brasileiros.

Segundo o levantamento, Lula lidera os três cenários de 1º turno em que seu nome é mencionado. Ele também tem vantagem sobre todos os adversários citados em eventuais disputas de 2º turno.

A situação é mais confortável do que a registrada em junho, quando aparecia, por exemplo, atrás de Jair Bolsonaro (PL) no 1º e no 2º turno. O petista também empatava tecnicamente com Michelle Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em eventuais disputas diretas.

Dessa vez, porém, Lula aparece com 3,6 pontos de vantagem para Bolsonaro se os dois forem candidatos no 1º turno. Ele também venceria o ex-presidente se fossem ao 2º turno. O ex-capitão, convém registrar, está inelegível e, até aqui, não está autorizado a ser candidato em 2026. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo e da revista Carta Capital)

