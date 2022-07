Esporte Sebastian Vettel anuncia aposentadoria da Fórmula 1 ao final da temporada 2022

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Piloto foi tetracampeão mundial entre 2010 e 2013. (Foto: Aston Martin/Reprodução)

Uma das carreiras representativas da história do Mundial de Fórmula 1 está próxima do fim. A Aston Martin anunciou que Sebastian Vettel vai se aposentar da categoria no final da temporada 2022. O piloto, que começou aos 19 anos na Fórmula 1 e ganhou quatro títulos pela Red Bull, decidiu parar após mais de uma década e meia.

A decisão de Vettel foi comunicada através de um post em um novo perfil no Instagram, que em poucas horas já tinha milhares de seguidores. Na publicação, um vídeo em preto e branco, o alemão de 35 anos de idade confirmou a aposentadoria logo na primeira frase.

“Tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas fantásticas nos últimos 15 anos. Nas últimas duas temporadas, fui piloto da Aston Martin e, embora nossos resultados não tenham sido tão bons quanto esperávamos, está claro para mim que tudo está sendo feito para que este time esteja no mais alto nível dentro de alguns anos”, disse o piloto alemão.

No vídeo de despedida postado no YouTube e na sua nova conta oficial no Instagram, Vettel reforça que ama o esporte, mas precisa se dedicar à vida fora das pistas. “Vou dar meu máximo nas próximas dez corridas”, concluiu o piloto.

O empresário Lawrence Stroll, proprietário do time britânico, agradeceu Vettel pela sua passagem na Aston Martin.

“Quero agradecer a Sebastian do fundo do meu coração pelo grande trabalho que ele fez pela Aston Martin no último ano e meio. Deixamos claro para ele que queríamos que ele continuasse conosco no próximo ano, mas no final ele fez o que acha certo para si e sua família, e é claro que respeitamos isso”, comentou.

Vettel começou a competir aos 8 anos no Kart e estreou na F1 como o piloto mais jovem a pontuar na categoria. Fã de Michael Schumacher, entrou na Red Bull em 2009. Nas 113 corridas pela equipe, foram 44 poles, 38 vitórias e quatro títulos mundiais consecutivos, conquistados de 2010 a 2013. Na Ferrari, o alemão venceu 14 GPs e chegou a lutar pelo título em 2017, deixando o time de Maranello no fim de 2020 após cinco temporadas.

Já na Aston Martin, passou a defender causas humanitárias e se posicionar contra o uso de combustíveis fósseis na F1.

Em títulos, Vettel encerra a carreira atrás do pentacampeão Juan Manuel Fangio e de Lewis Hamilton e Schumacher, ambos heptacampeões.

Homenagens

Algumas horas depois de Vettel ter anunciado sua aposentadoria da Fórmula 1, a Ferrari publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao alemão, que correu pela equipe de Maranello entre 2015 e 2020.

“Foi uma honra compartilhar tantas lembranças com você na Fórmula 1. Ansiosos para aproveitarmos as últimas corridas juntos no paddock. Boa sorte em seus futuros desafios na vida”, escreveu o time italiano.

O heptacampeão Hamilton também dedicou uma mensagem em suas redes sociais a Vettel, que vai se aposentar da Fórmula 1 no final da atual temporada.

“Vettel, foi uma honra te chamar de competidor e uma honra ainda maior te chamar de amigo. Você está deixando este esporte melhor do que o encontrou, que é sempre o objetivo. Não tenho dúvidas de que o que vier a seguir para você será emocionante, significativo e recompensador. Te amo, cara.”, escreveu o britânico.

