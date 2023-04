Acontece Prefeito Sebastião Melo prestigia inauguração de mais uma agência do Sicredi

26 de abril de 2023

O evento aconteceu nessa terça, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Foto: O Sul Foto: O Sul

O Sicredi União Metropolitana do Rio Grande do Sul inaugurou mais uma agência nesta terça-feira, em Porto Alegre. Localizada no bairro Petrópolis, a sede pretende proporcionar um atendimento moderno e qualificado. Sem fins lucrativos, o Sicredi é considerado a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, tendo mais de 6 milhões de brasileiros associados ao sistema. Somente em Porto Alegre, mais de 80 mil gaúchos confiam na cooperativa.

Durante a inauguração, o presidente do Sicredi, Ronaldo Sielichow, afirmou que o atendimento humanizado é um dos diferenciais da Instituição. Além das diversas autoridades convidadas e presentes no evento, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, também prestigiou a inauguração. “A Cooperativa é de todos os associados. Que, inclusive eu, sou um pouco dono dela. Gerências profissionais, transparência nos atos, competência e credibilidade são pontos fortes do Sicredi. Nenhuma instituição sobrevive sem estas características num mundo globalizado. Este tripé faz com que a cooperativa ganhe, cada vez mais, as ruas da Capital”, afirma.

De acordo com Melo, a expansão pretende proporcionar um atendimento ágil e qualificado aos associados. “A economia não cresce com discurso, mas com atitude. O exemplo do Sicredi deve ser seguido pela economia gaúcha e brasileira”, aponta. O espaço está localizado na avenida Protásio Alves, nº 1.180.

