Geral No Rio de Janeiro, francesa com bombons recheados de cocaína é presa no aeroporto do Galeão

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após fiscalização de rotina, agentes da PF encontraram com a estrangeira cerca de 8 quilos de cocaína no interior da bagagem despachada por ela. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma mulher francesa de 19 anos foi presa pela PF (Polícia Federal) na noite de terça-feira (25) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Os policiais da Delegacia Especial da PF, após fiscalização de rotina, encontraram com a estrangeira cerca de 8 quilos de cocaína no interior da bagagem despachada por ela. A droga estava misturada no recheio de bombons. A mulher foi presa em flagrante.

Segundo a polícia, a mulher pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Paris, na França, antes de seguir para o seu destino final em Nice, cidade localizada na Riviera Francesa, região do litoral sul do país, que é considerada uma das áreas mais sofisticadas e luxuosas do mundo.

No vídeo, os agentes abrem a mala que estava com a francesa e encontram diversos sacos de bombons misturados com peças de roupas. Dentro dos chocolates é possível ver que ele está recheado com cocaína.

Após ser conduzida à delegacia, a presa, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para o sistema prisional. A francesa responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, com pena que pode chegar até 15 anos de prisão.

Outro caso

No último dia 17, um homem de 54 anos, natural da ilha asiática de Chipre, foi preso no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Zona Norte do Rio. O viajante, que não teve a identidade divulgada, tinha como destino a cidade de Nova Deli, na Índia, e o seu voo faria uma escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Em ação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, quase cinco quilos de cocaína foram apreendidos no interior da bagagem do homem, escondidos em pacotes de café, sabonetes e bombons.

Agentes da Receita Federal, após a chamada “seleção por análise de risco”, inspecionaram as malas por meio de um aparelho de raio-X e desconfiaram de seu conteúdo. Ele foi chamado para abrir as bagagens e, já na sua presença, foram identificados os itens, que, segundo a Receita Federal, tinham “características suspeitas”. Após um teste preliminar, foi detectada a presença de cocaína.

Ao todo, 4,77 quilos da droga foram apreendidos; e agentes da Polícia Federal prenderam o homem em flagrante. O cipriota foi encaminhado à Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) e responderá por tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/no-rio-de-janeiro-francesa-com-bombons-recheados-de-cocaina-e-presa-no-aeroporto-do-galeao/

No Rio de Janeiro, francesa com bombons recheados de cocaína é presa no aeroporto do Galeão

2023-04-26