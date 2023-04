Acontece 3° Prêmio Paulo Vellinho: Associação Comercial de Porto Alegre busca valorizar o empreendedorismo local

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2023

O evento aconteceu no Palácio do Comércio, sede da ACPA, nessa terça. Foto: Nabor Goulart Foto: Nabor Goulart

A Associação Comercial de Porto Alegre promoveu a cerimônia de entrega do Prêmio ACPA – Paulo Vellinho na noite dessa terça-feira (25). A terceira edição da premiação homenageou o empresário Zelio Hocsman, membro do Conselho Benemérito e vice-presidente do Conselho Superior da entidade. O evento aconteceu no Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial, com a participação de agraciados e convidados.

O reconhecimento tem como objetivo valorizar empresas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação e colocaram a capital do estado como protagonista, bem como homenagear um dos mais relevantes empreendedores do Brasil: o empresário gaúcho Paulo Vellinho. Na edição deste ano, o prêmio contou com oito categorias: Empreendedorismo, Inovação & Tecnologia, Marketing & Comunicação, Política, Serviços, Terceiro Setor, Turismo e Varejo. Além dessas, a categoria Fora da Curva foi revelada ao final do encontro, a qual agraciou o empresário Thiago Ribeiro, diretor-geral do South Summit Brasil.

A presidente da Associação Comercial, Suzana Vellinho Englert, evidenciou o significado de ser empreendedor e ressaltou o legado de Paulo Vellinho, seu pai, falecido em 2022. “Para viver uma trajetória com tantos desafios, encarar aberturas de mercados e testar produtos inovadores, buscar fornecedores e parceiros, foi preciso criatividade para resolver impasses e perseverar para ir adiante. Empreender é isso: adaptar-se, ser insistente, mirar o futuro e colocar empenho permanente para alcançar objetivos”, disse Suzana. “Empreender é ter ousadia para estar à frente da concorrência”, completou.

A presidente da ACPA falou ainda sobre o homenageado da edição, o empresário Zelio Hocsman. “Zelinho, como é conhecido pelos mais próximos, é uma referência no meio empresarial e esportivo. Gremista fervoroso, tem o bom humor como uma de suas características mais evidentes. Mas não somente isso, pois está sempre disponível para aconselhar, orientar e apoiar de forma estratégica tudo que lhe é consultado”, salientou.

Confira todos os vencedores do 3° Prêmio ACPA – Paulo Vellinho:

Empreendedorismo: 4Beer

Inovação & Tecnologia: South Summit

Marketing & Comunicação: Jornal do Comércio

Política: Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre

Serviços: Navega POA

Sustentabilidade: Instituto Safeweb – Ecobarreira

Turismo: Viva+POA

Varejo: Armazèm Colab

Fora da Curva: Thiago Ribeiro, diretor-geral do South Summit Brasil

