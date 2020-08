O secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho, apresentou nesta segunda-feira (24) um planejamento para a realização da primeira Expointer Digital. A proposta será avaliada pelas seis entidades copromotoras do evento antes da divulgação oficial.

O objetivo, segundo o governo gaúcho, é abrir o diálogo para ajustes que viabilizem os ganhos de todos setores ligados à feira: tecnologia, inovação, agricultura familiar e pecuária.

Participaram do encontro representantes do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Federação dos Trabalhadores na Agricultura, Federação da Agricultura do Estado, Sistema Ocergs e prefeitura de Esteio.

“Não podemos simplesmente cancelar um evento que rendeu R$ 2,7 bilhões em vendas no ano passado. Vamos acompanhar as tendências e unir esforços para que todos os setores envolvidos sejam contemplados na primeira feira virtual”, disse o secretário.

O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde tradicionalmente é realizada a Expointer, completará 50 anos no sábado (29). Neste ano, a feira será virtual devido à pandemia de coronavírus.