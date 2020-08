Uma das maiores montadoras do mundo, a italiana Fiat é dona de um portfólio que oferece carros nas mais variadas categorias, para todos os tipos de gostos e personalidades. Basta comparar os modelos e perceber que existe um Fiat perfeito para você.

Na categoria hatchback, o destaque fica por conta do Fiat Argo. Ele desponta entre os três carros mais vendidos entre os compactos em julho de 2020. Seus pontos diferenciais partem do design desenvolvido, tornando o modelo mais moderno e jovial. No que diz respeito ao desempenho, os modelos com motor 1.3, apesar de projetados para a cidade, tem ótimos resultados em grandes trajetos. A categoria também traz o Fiat Mobi como boa opção.

Se na categoria hatch destacamos o modelo Fiat Argo, na categoria de sedans o destaque fica com o Fiat Cronos. Com seu reconhecido design mantido, ele chega em 2020 com uma grande variedade de modelos, estando assim disponíveis para os mais variados gostos e bolsos. Assim como no Fiat Argo, o Fiat Cronos apresenta no seu painel computador de bordo completo.

Ainda na categoria dos sedans, para 2020, a Fiat aposta nos sedans populares como o seu modelo Grand Fiat Siena 2021. Ele chega ao mercado tendo seu custo na aquisição como ponto forte, com objetivo de brigar no mercado com o Novo Chevrolet Ônix. Bem equipado, em relação ao seu preço, está equipado de série com computador de bordo, ar condicionado, vidros dianteiros e travas elétricas.

A grande variedade de modelos de carros da Fiat para 2020 chega no mercado também com categoria de carros de passeio de maior porte que os hatchbacks e os sedans. Os SUVs e Crossovers são carros de grande destaque para a montadora. O Fiat Doblô, marca conhecida e conceituada neste segmento, conta com um privilegiado espaço interno que atende tanto ao transporte de passageiros como o transporte de cargas. Além disso, vem equipado em todas suas variações com direção hidráulica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, chave canivete e preparação para rádio.

Na linha dos carros utilitários, outro clássico da montadora Fiat marca presença em 2020, a Fiat Fiorino. Com características principais de um veículo pensado para o trabalho na cidade, este utilitário tem o preço mais acessível que o Doblô. Além do preço mais baixo na aquisição, o Fiorino também tem a melhor avaliação para a revenda e baixo custo de manutenção, o que se tratando de um carro de trabalho pode ser um ótimo atrativo.

Outra atração à parte da montadora é a linha de Picapes Fiat. Com opções de cabine simples e dupla, a família Fiat Strada tem tipos variados de modelos. O Strada Working é o modelo de valor mais acessível. Quanto ao espaço interno, a família Strada traz importantes mudanças. Pensando no conforto das pernas dos passageiros, o banco traseiro é 10 centímetros mais alto que o dianteiro e o teto elevado em 4,2 centímetros ajuda a acomodar a cabeça.

Nesse segmento, a principal concorrência vem de casa. A Fiat Toro chega ao mercado com um design modificado e atraente, com itens de série que prometem mais segurança para motorista e passageiros. O Fiat Toro Vulcano, por exemplo, chega com 7 airbags e freio de estacionamento com acionamento automático.

O modelo apresenta consumo satisfatório com o diesel, ajudando com a relação de custo-benefício para fazer do Fiat Toro mais um campeão de vendas da montadora italiana. Confiança, tecnologia e preço fazem da Fiat, há tantos anos, uma das principais marcas de carros do mundo.