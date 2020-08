A rede Bourbon Shopping, o Moinhos Shopping e o Porto Alegre CenterLar, em Porto Alegre, em parceria com o Hemocentro RS, lançaram a campanha “Uma Saída Rápida e Segura Pode Salvar Vidas. Doe Sangue!”.

A ação busca reforçar que, mesmo em um cenário delicado frente à pandemia de coronavírus, a doação de sangue, feita de forma responsável e segura, segue sendo indispensável para que muitas vidas sejam salvas.

A campanha conta com cartazes dispostos no mall de todos os shoppings participantes, com um código QR a partir do qual podem ser acessadas todas as informações relacionadas à ação. A divulgação também será feita por meio das redes sociais das marcas envolvidas.

Mais informações sobre a doação de sangue podem ser conferidas aqui.