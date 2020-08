Parte do forro da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Adulto do Hospital Centenário, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, desabou na noite de domingo (23).

A queda da estrutura foi provocada por uma infiltração, cuja origem está sendo investigada. Antes do desabamento, técnicos verificaram problemas na estrutura, e os pacientes que estavam no local foram transferidos para outras áreas do hospital, segundo a instituição de saúde. Ninguém ficou ferido.

“Uma infiltração causou o desabamento de parte do forro da UTI Adulto do Hospital Centenário, na noite de domingo, 23 de agosto. Ao ser identificada a infiltração, ainda na tarde de domingo, os pacientes foram retirados do local e transferidos para outras áreas onde seguem em atendimento intensivo, com segurança. A equipe de engenharia da instituição está avaliando os danos para iniciar a reforma em toda a unidade”, informou o hospital.