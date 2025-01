Porto Alegre Secretaria da Educação de Porto Alegre nomeia mais 100 professores

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Profissionais atuarão já no início do ano letivo, no mês que vem. (Foto: EBC)

A edição desta segunda-feira (20) do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) publicou a nomeação de mais 100 professores efetivos para a rede municipal de ensino da capital gaúcha. Os profissionais atuarão nas esferas de anos iniciais, educação infantil, educação especial, educação física, matemática e português – a lista completa pode ser acessada no site portoalegre.rs.gov.br/dopa.

De acordo com informações da Secretaria Municipal da Educação (Smed), desde 2021 já foram nomeados 1.871 professores e 419 novos monitores efetivos para o setor na cidade. A prefeitura garante que essa é a maior média histórica já registrada na cidade.

“Estes profissionais já estarão atuando no início do ano letivo, para que a gente possa preencher o quadro de professores das nossas escolas”, sublinhou o titular da Smed, Leonardo Pascoal.

Ele acrescenta: “Nas próximas semanas, a expectativa é que outros 48 professores efetivos sejam nomeados, ocupando, assim, todas as vagas disponíveis no quadro da Smed. Isso reforça o nosso compromisso em termos profissionais, atuando para garantir a qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes”.

Calendário de retomada

Na semana passada, a Smed definiu as datas do calendário oficial para o ano letivo de 2025. Para alunos de todas as etapas, tanto de escolas de Educação Infantil quanto de Ensino Fundamental, as aulas voltarão no dia 17 de fevereiro.

Cerca de 67 mil alunos estão matriculados nas 100 instituições próprias da prefeitura e em 219 escolas parceiras. No caso destas últimas, a data serve como orientação, já que possuem autonomia para operar com calendário próprio.

Já os professores e outros profissionais passarão a ter atividades regulares a partir de 13 de fevereiro. Na mesma data ocorrerá a 1ª Jornada Pedagógica para a Educação Infantil e, no dia seguinte, 14, para o Ensino Fundamental.

O recesso escolar de inverno para estudantes, por sua vez, está fixado entre os dias 28 de julho e 1º de agosto. E o encerramento das aulas está marcado para 18 de dezembro.

Pais e responsáveis de alunos da Educação Infantil que ainda não cadastraram pedido de vaga ou não obtiveram confirmação de solicitação feita em 2024 devem agendar atendimento na Central de Vagas (o link é informado em prefeitura.poa.br)

Após a confirmação da reserva de dia e de horário, o atendimento será realizado na Central de Vagas (Rua dos Andradas nº 680, Centro Histórico). Há horários disponíveis entre 8h45min e 11h30min, bem como das 13h30min às 17h15min.

(Marcello Campos)

