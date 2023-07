Rio Grande do Sul Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul divulga lista dos classificados ao Banco de Cadastro Temporário do segundo semestre de 2023

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

A seleção contempla professores e servidores. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul, divulgou, nesta quarta-feira (26), por meio do Diário Oficial do Estado, a lista dos candidatos classificados e indeferidos ao Banco de Cadastro Temporário para Contratação Emergencial da Rede Estadual. A seleção contempla professores e servidores.

Na próxima segunda-feira (31), às 9h30, será realizado o sorteio de desempate dos servidores classificados. No mesmo dia, às 11h, ocorre o sorteio de desempate dos professores classificados. A transmissão será ao vivo pelo canal do Youtube TV Seduc RS.

O candidato que discordar de sua classificação poderá interpor recurso de forma virtual, na plataforma de inscrição, no prazo de 48 horas, a contar do lançamento do Edital de Classificação, publicado nesta quarta, ou seja, vai até sexta-feira (28), às 18h. A previsão de divulgação final da classificação dos candidatos é 1º de agosto.

A Seduc também publicou, por meio do Diário Oficial do Estado, a lista de candidatos indeferidos no processo. Esses casos específicos ocorreram em função do candidato não ter anexado a documentação necessária no ato da inscrição ou não ter preenchido os requisitos mínimos para participar do edital.

