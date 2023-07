Brasil Brasil registra 795 indígenas assassinados entre 2019 e 2022

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Estados de Roraima e Mato Grosso do Sul lideram homicídios. Foto: Ricardo Stuckert/PR Estados de Roraima e Mato Grosso do Sul lideram homicídios. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O número de indígenas assassinados no Brasil entre 2019 e 2022 chegou a 795. Somente em 2022 foram 180. Os dados estão presentes no relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), divulgado nesta quarta-feira (26).

Ano passado Roraima foi o Estado que concentrou mais assassinatos, com 41. Mato Grosso do Sul vem logo atrás, com 38, seguido pelo Amazonas, com 30. Apenas Goiás e Rondônia permaneceram sem registrar nenhuma ocorrência desse tipo no território brasileiro.

Em relação às violências cometidas contra pessoas, classe que inclui, além dos assassinatos, outros tipos de violência não letais, 2022 chegou ao fim com um total de 416 casos.

Esse número é 15,2% superior ao de 2021. Dentro dessa categoria, as ameaças de todo tipo praticamente dobraram quando comparados os registros do ano passado com os de anos anteriores, assim como os casos de racismo e discriminação e as violências sexuais.

O documento também traz números sobre violência contra o patrimônio. Esses casos totalizaram 467, um aumento de 10,4% na comparação com o ano de 2021, quando o total foi de 423. A categoria inclui conflitos relativos a direitos territoriais, invasões de terra, exploração ilegal de recursos naturais e danos ao patrimônio. O relatório destaca também que 115 indígenas cometeram suicídio.

