Educação Secretaria da Educação prorroga inscrições para contratação emergencial da Rede Estadual até 17 de janeiro

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

A Seduc (Secretaria Estadual da Educação) informa que as inscrições para o Banco de Cadastro Temporário para Contratação Emergencial da Rede Estadual foram prorrogadas até o dia 17 de janeiro. A medida é válida para os editais de cadastro temporário de especialistas da área da Educação, servidores e professores. O prazo inicial se encerrava no dia 10. Para acessar, basta entrar no site da Seduc, clicar na aba Serviços e Informações e escolher o item “Contratos Temporários”.

A iniciativa também suspende a alínea b do item 3.3 do Edital 05/2020, que trata da obrigatoriedade de apresentação do registro profissional no CREF (Conselho Regional de Educação Física) no ato da inscrição. Portanto, a apresentação deste documento se torna obrigatória somente na posse e admissão do candidato à vaga emergencial.

Modernização administrativa

Até o início do ano de 2020, professores e servidores se inscreviam no site e depois levavam a documentação, que inclui dados pessoais e prova de títulos, diretamente na respectiva CRE (Coordenadoria Regional de Educação).

Agora, o candidato se inscreve no site e, ao finalizar a inscrição, recebe um link no e-mail pessoal com um código de acesso para incluir a documentação de forma totalmente on-line.

Conforme a diretora do DRH (Departamento de Recursos Humanos), Cleusa Flesch, a iniciativa, elaborada em parceria com a SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), Sefaz (Secretaria da Fazenda) e Procergs, vai acelerar o trâmite dos processos e diminuir o tempo de efetivação da contratação.

“Estamos qualificando nosso processo administrativo para garantir agilidade, transparência e a segurança de nossos professores, especialistas e servidores da Educação. A partir de agora, a CRE vai validar a documentação de forma on-line e a classificação dos candidatos sairá diretamente pelo Diário Oficial do Estado”, destaca.

