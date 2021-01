Rio Grande do Sul Sine Móvel estará em Capão da Canoa entre esta terça-feira e quinta-feira

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Na terça-feira, será oferecido o teste de habilidade para obtenção da Carteira de Artesão Foto: Divulgação/FGTAS

O Sine Móvel integrará a programação da Operação RS Verão Total 2020/2021 desta terça-feira (12) a quinta-feira (14), das 10h às 16h, em Capão da Canoa. Estará em frente à prefeitura, na avenida Paraguassu.

Na terça-feira, será oferecido o teste de habilidade para obtenção da Carteira de Artesão. O teste consiste na elaboração de uma peça artesanal por matéria-prima/técnica a ser cadastrada, em todas as suas fases (início e conclusão), diante de um servidor da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social).

De 12 a 14 de janeiro, a Agência FGTAS/Sine no município prestará, exclusivamente, o serviço de encaminhamento de seguro-desemprego, e a unidade móvel oferecerá o serviço de intermediação de mão de obra.

Há vagas de trabalho abertas em Imbé (12 vagas de ampla concorrência e quatro exclusivas para pessoas com deficiência), Osório (42 vagas de ampla concorrência e duas exclusivas para pessoas com deficiência), Santo Antônio da Patrulha (11 vagas de ampla concorrência e duas exclusivas para pessoas com deficiência), Tramandaí (11 vagas de ampla concorrência) e Torres (47 vagas de ampla concorrência)

Em Capão da Canoa, são 367 vagas:

atendente balconista 5

atendente de balcão 1

atendente de cafeteria 23

atendente de lanchonete 30

auxiliar administrativo 3

auxiliar de confeiteiro 1

auxiliar de cozinha 7

auxiliar de lavanderia 1

auxiliar de limpeza 2

auxiliar de manutenção predial 2

carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 1

chapista de lanchonete 2

confeiteiro 2

consultor de vendas 1

consultor imobiliário 1

corretor de imóveis 1

cozinheiro de restaurante 1

cozinheiro geral 2

empregado doméstico nos serviços gerais 3

estoquista 4

farmacêutico 1

faxineiro 20

garçom 14

gerente administrativo 1

instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1

jardineiro 2

lavador de veículos 1

mecânico eletricista de automóveis 1

monitor de entretenimento 1

montador de móveis de madeira 1

motofretista 2

operador de caixa 62

operador de instalação de ar-condicionado 1

operador de vendas (lojas) 1

orientador de tráfego para estacionamento 1

pedreiro 1

pipoqueiro ambulante 4

pizzaiolo 1

porteiro 1

prensista (operador de prensa) 10

projetista de móveis 3

promotor de vendas 3

repositor – em supermercados 2

repositor de mercadorias 79

representante comercial autônomo 1

ronda – organizações particulares de segurança 1

sorveteiro 4

técnico de refrigeração (instalação) 1

vendedor ambulante 30

vendedor interno 13

vendedor pracista 2

visual merchandiser 1

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

assistente administrativo 1

operador de caixa 6

Operação RS Verão Total

Com ações direcionadas à segurança durante o veraneio, a Operação RS Verão Total 2020/2021 foi lançada em dezembro pelo governo do Estado. Além de garantir guarda-vidas, reforço de policiais, fiscalização nas estradas, monitoramento semanal da qualidade das águas e chuveirinhos em balneários e praias, entre outros serviços, o foco desta edição é a prevenção à Covid-19.

