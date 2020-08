Secretaria da Saúde do RS já distribuiu 11 remessas de EPIs somando mais de 14 milhões de unidades

Desde o início da pandemia de coronavírus, no total, já foram distribuídos pela SES/RS mais de 14,6 milhões de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) no RS. Neste número estão contabilizados tanto os volumes doados pelo Ministério da Saúde, quanto os recebidos de doações diretas de instituições parceiras e da sociedade civil.

Mais um lote de EPIs está sendo enviado para municípios e hospitais para prevenção de profissionais que atuam no atendimento a pacientes de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Esta é a 11ª remessa de EPIs entregue desde o início da pandemia de coronavírus.

O carregamento, que começou a sair de Porto Alegre no dia 13 de agosto, conta com 887 mil e 600 unidades de máscaras cirúrgicas e 292 mil e 400 máscaras PFF2. Os EPIs estão sendo recebidos nesta semana pelos municípios gaúchos, por meio das 19 CRSs (Coordenadorias Regionais de Saúde).

Também foi enviada uma remessa de 190 mil e 400 toucas, 190 mil e 400 aventais e 568 máscaras cirúrgicas para 88 hospitais do RS, com ou sem UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo).

Uma parte significativa de reserva técnica de EPIs foi, ainda, distribuída entre os hospitais e serviços próprios do governo, para prevenção dos servidores de instituições como Hospital Psiquiátrico São Pedro, Colônia Itapuã e Farmácia do Estado.