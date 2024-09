Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde do RS lança campanha de prevenção ao suicídio

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Quase 1.600 gaúchos tiraram a própria vida no ano passado. (Foto: Feepik)

Nesse 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) lançou a campanha “Juntos na torcida pela vida: pedir ajuda faz bem”, com vídeos nas redes sociais durante o mês de setembro. A iniciativa conta com a participação de jogadores da Dupla Grenal, falando da importância da procura por ajuda nos serviços de saúde.

A ação é desenvolvida por comitê estadual dedicado ao tema e abrange outras ações que reafirmam a promoção da vida, com foco na prática de escuta, acolhimento, atenção e cuidado com as pessoas que apresentam sinais de sofrimento.

Das 9h às 18h do dia 18 de setembro, será realizado o 8º Seminário Estadual de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio, em Rio Grande. O evento está marcado para o Teatro Municipal (rua Major Carlos Pinto nº 312).

As inscrições estão abertas e só restam 50 vagas. Esta será a primeira edição descentralizada do evento, que a partir deste ano será realizado em regiões prioritárias do Rio Grande do Sul, que apresentam altos índices por causa multifatoriais. Saiba mais em saude.rs.gov.br.

Também serão desenvolvidas diversas atividades em escolas, universidades e serviços municipais de saúde da capital e do interior. Em 4 de outubro, finalizando a programação, haverá uma live sobre saúde mental no pré-natal da Atenção Primária de Saúde (APS). Haverá transmissão on-line.

Além disso, na noite dessa terça-feira a fachada do Palácio Piratini, em Porto Alegre, passou a receber iluminação cênica em tons de amarelo. O mesmo é feito em outros locais públicos e particulares da capital gaúcha, até o dia 15: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Praça da Matriz, Pinacoteca Municipal Rubem Berta, Mercado Público, Chalé da Praça 15, Museu da Brigada Militar, sede da prefeitura e Museu do Trabalho.

Estatística gaúcha

O Rio Grande do Sul historicamente apresenta as maiores taxas de mortalidade por suicídio no Brasil. Entre 2015 e 2023, o índice subiu quase 40%. Somente no passado foram registrados ao menos 1.548 casos de gaúchos que tiraram a própria vida – a grande maioria (cerca de 80%) são homens.

A notificação do comportamento autolesivo (arranhões, queimaduras, perfurações, mordeduras e cortes) e da tentativa de suicídio é compulsória e deve ser feita em até 24 horas, conforme Portaria do Ministério da Saúde 1.271, de 6 de junho de 2014, com o propósito de garantir a intervenção oportuna nos casos.

De 2015 a 2023, foram realizadas 227.111 notificações de violência interpessoal ou autoprovocada no Rio Grande do Sul. Destas, 69.689 receberam classificação de comportamento autolesivo e tentativa de suicídio, o que representa mais de 30% do total de notificações.

Foi possível observar aumentos mais acentuados nas taxas de notificação das lesões autoprovocadas, nas faixas etárias de 15 a 19 anos e de 20 a 29 anos no período de 2016 a 2019. A faixa etária de 10 a 14 anos apresenta expressivo aumento das taxas a partir de 2020, no contexto pós-pandemia.

A notificação é um elemento-chave na atenção integral às pessoas vítimas de violência e tem como um dos objetivos principais subsidiar as políticas públicas para prevenção e atenção às situações de violência, indicando prioridades e permitindo a avaliação das intervenções.

“Ainda existe uma subnotificação dos casos de violência, principalmente da violência autoprovocada. Precisamos avançar nas notificações em serviços de atenção primária e secundária, bem como qualificar a completitude dos campos da ficha de notificação, especialmente quanto à orientação sexual e à identidade de gênero”, destacou a especialista em saúde do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Marcia Fell.

Especialistas orientam: a pessoa deprimida ou sem motivação para viver deve buscar ajuda. Isso inclui comparecer à unidade de saúde mais próxima de onde mora e conversar com um profissional.

(Marcello Campos)

