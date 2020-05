Rio Grande do Sul Secretaria da Segurança lança campanha para incentivar denúncias de violência contra a mulher no RS

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

A ação é composta por seis cards e dois vídeos curtos Foto: Arte de Carlos Ismael Moreira sobre foto de Rodrigo Ziebell/SSP A ação é composta por seis cards e dois vídeos curtos. (Foto: Arte de Carlos Ismael Moreira sobre foto de Rodrigo Ziebell/SSP) Foto: Arte de Carlos Ismael Moreira sobre foto de Rodrigo Ziebell/SSP

“Rompa o silêncio. Você não está sozinha. Se precisar, é só chamar.” Esse é o recado da campanha lançada pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul para incentivar as denúncias de violência contra a mulher.

A ação, com foco no compartilhamento pelas redes sociais e via WhatsApp, busca difundir ao maior número de pessoas possível os canais para denúncias anônimas, que podem fazer a diferença para salvar a vida de mulheres vítimas de agressões e abusos no Estado.

Inspirada em modelo adotado por diversas instituições de segurança do País, a campanha foi produzida sem qualquer custo para o Estado. A ação é composta por seis cards e dois vídeos curtos, em arquivos pequenos para facilitar o download, disponibilizados em todas as redes sociais da Secretaria da Segurança e do governo do Estado.

Os vídeos foram propositalmente produzidos sem som. Esse formato possibilita que eles sejam assistidos a qualquer momento, evitando o constrangimento de mulheres que se sintam de alguma maneira ameaçadas neste momento de quarentena doméstica em razão da Covid-19. Além disso, a ausência de áudio nos vídeos instiga a reflexão sobre a urgência de romper o silêncio diante de crimes de violência contra a mulher.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, ressaltou a importância de comunicar as autoridades logo no início das situações de abuso ou agressão, o que permite a adoção de medidas preventivas contra o agravamento do quadro. “São muito raros os casos em que o feminicídio é resultado da primeira agressão. Em geral, as mortes por motivação de gênero são o ponto final de um longo ciclo de violência que, quanto antes for rompido, tem mais chances de preservar as vítimas”, disse.

Veja como denunciar:

– Emergências pelos telefones 190 (Brigada Militar) e 197 (Polícia Civil)

– Disque-Denúncia 181

– Denúncia Digital 181: ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

– WhatsApp (Polícia Civil): (51) 98444.0606

– Escuta Lilás: 0800.541.0803

