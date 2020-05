Porto Alegre Capital chega a 32 mortos e passa dos mil casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Porto Alegre concentra a maioria das mortes por Covid-19 no RS Foto: EBC Porto Alegre concentra a maioria das mortes por Covid-19 no RS. (Foto: EBC) Foto: EBC

Porto Alegre tem 1.014 casos confirmados de coronavírus, informou a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) nesta segunda-feira (25). Destes, 603 estão contabilizados no sistema da SES (Secretaria Estadual da Saúde). A SMS também confirmou, no fim da tarde desta segunda-feira, o 32⁰ óbito provocado pelo novo coronavírus na Capital.

A 32ª vítima foi um homem, de 88 anos, que estava internado desde o dia 1⁰ no Hospital Ernesto Dornelles. Histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão como comorbidades.

Pela manhã a SMS também informou sobre a morte de um idoso de 85 anos, que estava internado no Hospital Ernesto Dornelles desde o dia 21 de abril. No dia 7 de maio, ele foi transferido para a UTI com o uso de ventilação mecânica. O idoso tinha doenças cardiovascular e neurológica.

Também nesta segunda foi confirmado o óbito de um homem de 69 anos por Covid-19 na Capital. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 3 de abril e foi para a UTI no dia 18 do mês passado. Ele tinha neoplasia.

