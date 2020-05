Política “Impacto da pandemia no interior do País ainda está por vir”, diz o ministro interino da Saúde

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Interino da Saúde afirmou que Brasil precisar preparar estrutura para receber pacientes fora dos grandes centros

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse nesta segunda-feira (25) que o impacto da pandemia do novo coronavírus em cidades do interior do País ainda está por vir.

Mesmo sem o impacto da interiorização, o Brasil já chegou a 22.666 mortes pela Covid-19 neste domingo (24). Foram 653 vidas perdidas em 24 horas. Os dados são do Ministério da Saúde. No total, já são 363.211 casos confirmados no País.

Pazuello discursou durante uma videoconferência realizada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) nesta manhã. Pazuello explicou que a pandemia tem três etapas: preparação, impacto nas regiões metropolitanas e capitais e impacto no interior.

O ministro interino da Saúde disse que o Brasil passa pela segunda etapa, com concentração nos grandes centros, e que haverá um “espraiamento” dos casos para cidades do interior.

“Nós temos o impacto das capitais em regiões metropolitanas. Esse impacto ele vai passar e nós vamos ter o espraiamento isso de alguma forma para o interior e vamos ter que ter as estruturas que foram preparadas na capital e regiões metropolitanas para receber esse pessoal do interior que não tem as estruturas lá”, afirmou Pazuello.

Desde o início do mês, Dados da Fiocruz e das secretarias estaduais apontavam que a Covid estava se irradiando das metrópoles para cidades menores. Uma pesquisa da Fiocruz com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que 44% das cidades do País de 20 a 50 mil habitantes já tinam casos de Covid-19 no começo de maio. “Não podemos esquecer que vem ainda o impacto do interior. E aí a gente tem de estar preparado para isso”, reforçou o ministro.

