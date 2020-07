Porto Alegre Secretaria de Parcerias realiza sondagem de mercado para concessão da Rodoviária de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Edital da concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre está previsto para o segundo semestre. Foto: Joel Vargas/PMPA Arquivo Edital da concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre está previsto para o segundo semestre. (Foto: Joel Vargas/PMPA Arquivo) Foto: Joel Vargas/PMPA Arquivo

O governo do Estado segue avançando na elaboração de projetos de concessões e PPPs (parcerias público-privadas) no Rio Grande do Sul. Por meio da Secretaria de Parcerias, está sendo realizada uma sondagem de mercado para esclarecer a modelagem estabelecida e avaliar interesse de operadores e investidores no projeto de concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre. A publicação de edital está prevista para o segundo semestre de 2020.

A futura concessão faz parte do programa RS Parcerias, que continua seu curso mesmo diante da pandemia. Atualizações no projeto foram realizadas e elas poderão ser conferidas nos documentos que estão publicados no site www.estado.rs.gov.br/separ-data-room-rodoviaria-porto-alegre.

Durante a sondagem de mercado, a equipe de governo que elabora o projeto da Rodoviária de Porto Alegre estará disponível para videoconferência, nos dias 17, 18, 24 e 25 de agosto. Outras informações podem ser obtidas pelo email ucppp@sgge.rs.gov.br ou no fone (51) 3288-1430.

Estação Rodoviária de Porto Alegre

• Investimento privado: R$ 87,398 milhões;

• Valor de outorga fixa: R$ 8,259 milhões a ser paga à vista na licitação;

• Valor de outorga variável: 5% da receita bruta durante a vigência do contrato;

• Período da concessão: 25 anos;

• Obras previstas: modernização do terminal e qualificação no atendimento aos usuários, incluindo climatização, escadas rolantes, sistemas de segurança e monitoramento, coberturas no embarque a acesso ao Trensurb, melhorias no trânsito e no entorno, entre outras.

