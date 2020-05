Dicas de O Sul Secretaria do Esporte e Lazer promove Live Grenal: Desafio da Solidariedade

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

O Cete fica na rua Gonçalves Dias, 700, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Foto: Divulgação O Cete fica na rua Gonçalves Dias, 700, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A SEL (Secretaria do Esporte e Lazer), adaptando-se aos cuidados devido à pandemia causada pelo coronavírus, propõe um Dia do Desafio diferente em 2020. Na próxima quarta-feira (27), a data será comemorada com a Live Grenal – Desafio da Solidariedade, que ocorrerá às 16h, na Arena do Grêmio. O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática de atividade física e esportes, realizada sempre na última quarta-feira do mês de maio.

A live com formato de pocket show terá apresentação do titular da SEL, João Derly, e muita música com os cantores Rafa Machado, representando o Grêmio, e Rafael Malenotti, pelo Internacional, em um grande Grenal de solidariedade e música em que os gaúchos se unem para ajudar ao próximo. A live será transmitida no perfil da SEL no Facebook e também pela TVE, no horário das 16h às 18h.

O secretário João Derly destaca que são necessárias adaptações em razão das mudanças trazidas pelo coronavírus. “No momento em que enfrentamos uma pandemia e tarefas como atividades físicas ao ar livre e nas academias precisam ser evitadas, por causa do distanciamento social, resolvemos inovar e através das lives estimular as pessoas a realizarem exercícios, mesmo que em casa”, afirma. Conforme Derly, o evento será aproveitado para marcar a data pela solidariedade. “Neste Dia do Desafio, queremos unir gremistas e colorados.”

Também no dia 27, às 10h, Derly realizará uma live com atividades físicas. Serão 15 minutos de exercícios on-line que serão transmitidos pelo perfil da SEL no Facebook. As lives respeitarão os protocolos e medidas de distanciamento social estabeleciudos por decretos estaduais.

Doação de alimentos

Desde quinta-feira (21), no Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo) são recebidas doações de cestas básicas e alimentos não perecíveis que serão destinados às comunidades em situação de vulnerabilidade em virtude da pandemia.

No primeiro dia de doações, 60 cestas foram entregues à Defesa Civil. O proprietário das Lojas Callohã, Paulinho Callohã, doou 20 cestas básicas; o empresário Lucas Reis, oito, e o diretor da Romac, Jefferson Recus, 10. A ação também contou com o engajamento dos servidores da SEL, que contribuíram com cestas básicas e alimentos. No segundo dia de arrecadação, foram contabilizadas mais de 70 cestas.

Serviço

Até 29 de maio, a SEL recolherá alimentos não perecíveis que serão entregues à Defesa Civil.

Posto de coleta no Cete

• Cete (rua Gonçalves Dias, 700, bairro Menino Deus, em Porto Alegre).

• De segunda a sexta-feira, das 10h às 18 h.

• O recolhimento dos donativos segue o protocolo de medidas de proteção do governo do Estado para prevenção ao coronavírus.

Defesa Civil

A Central de Doações da Defesa Civil do Estado também recebe doações.

• Local: Centro Administrativo Fernando Ferrari (avenida Borges de Medeiros, 1.501, em Porto Alegre)

• De segunda a sexta- feira, das 8h30min às 18h.

• As doações devem ser agendadas pelos telefones (51) 3288-6781 e 3212-2675.

Rede Asun

A Rede Asun de Supermercados, em parceria com a SEL, a partir da próxima segunda-feira (25), disponibilizará, em suas 30 lojas, um espaço destinado à coleta de doações de alimentos que serão entregues à Defesa Civil para as comunidades carentes.

