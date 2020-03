Rio Grande do Sul Secretaria do Meio Ambiente do RS suspende captação de água no rio Vacacaí que não seja para o abastecimento público

30 de março de 2020

A Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul) estabeleceu a suspensão imediata das captações de água no rio Vacacaí. A medida foi motivada pelo baixo nível do rio devido ao longo período de falta de chuvas e compreende o trecho entre a barragem VAC 4 e a cidade de São Gabriel. As captações ficam autorizadas apenas para o abastecimento humano.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (30). A medida considerou o agravamento das condições de estiagem na região onde a bacia hidrográfica do rio Vacacaí está inserida e a notificação do Ministério Público quanto à possibilidade de ocorrer desabastecimento em São Gabriel. Também levou em conta informações da Conságua, consórcio responsável pelo reservatório VAC 4, bem como dados obtidos pela São Gabriel Saneamento, concessionária responsável pelo abastecimento.

O documento determina ainda que o Conságua deve encaminhar diariamente ao Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Sema informações sobre o nível e a vazão do reservatório. Além disso, a São Gabriel Saneamento deve informar dados sobre o nível da água no local de captação.

A portaria também prevê que a São Gabriel Saneamento apresente um Plano de Emergência e Contingência para o abastecimento da população, caso a estiagem se agrave. O Conságua deve encaminhar a relação dos irrigantes com a localização das captações.

Medida semelhante foi adotada pela Sema na primeira semana de fevereiro, quando as captações diretas de água do rio Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foram suspensas devido ao nível crítico por falta de chuvas. A ação foi determinante para garantir o abastecimento à população.

