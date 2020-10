Educação Secretaria do RS divulga atualização sobre retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O secretário estadual da Educação, Faisal Karam. Foto: Rodrigo Peixoto/Divulgação O secretário estadual da Educação, Faisal Karam. (Foto: Rodrigo Peixoto/Divulgação) Foto: Rodrigo Peixoto/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seduc (Secretaria Estadual da Educação) atualizou nesta quinta-feira (29) os dados recebidos das 30 CREs (Coordenadorias Regionais de Educação) sobre o funcionamento das escolas e retorno às atividades presenciais.

Ensino Médio

Das 1.136 escolas de Ensino Médio e Ensino Técnico da rede estadual, 507 escolas estão em municípios que têm decreto que proíbe o retorno das aulas presenciais.

Das 629 escolas de Ensino Médio e Técnico em municípios onde a abertura é autorizada, 101 receberam estudantes para aulas presenciais, respeitando os protocolos sanitários e as adequações estabelecidas na portaria conjunta 01/2020 publicada por Seduc e SES (Secretaria da Saúde).

Ensino Fundamental

Com a autorização para o retorno das aulas presenciais nos Anos Finais do Ensino Fundamental, desde 28 de outubro, das 1.237 escolas com oferta de Ensino Fundamental, 424 estão em municípios com decreto que proíbe a realização de aulas presenciais.

Das 813 escolas de Ensino Fundamental em municípios onde a abertura é autorizada, 60 receberam estudantes para aulas presenciais.

EPIs e COEs

Sobre a entrega de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e materiais de higienização, 56% dos itens adquiridos pelo governo estadual já foram entregues às escolas da rede em todo o Estado.

A Seduc reforça que as instituições de ensino que ainda não reiniciaram as aulas presenciais devem permanecer abertas em regime de plantão para receber os EPIs e materiais de higienização que estão sendo entregues em todo o Estado, além de organizar os espaços físicos de acordo com os protocolos sanitários, gestão do quadro de recursos humanos, atendimento para apoio às aulas remotas, entre outras ações de preparação.

Programa Educação Gaúcha Conectada

O secretário estadual da Educação, Faisal Karam, realizou quarta-feira a entrega oficial dos novos equipamentos do Programa Educação Gaúcha Conectada. A ação está beneficiando mais de 32 mil estudantes, 3 mil professores e 75 escolas, abrangendo todas escolas estaduais de Santa Maria e Cachoeira do Sul e 50% dos estabelecimentos de ensino das respectivas redes municipais. Foram entregues 823 notebooks educacionais, 380 kits de robótica, 72 kits makers, além de 4 notebooks para os NTEs (Núcleos de Tecnologia Educacional) das CREs. A ação tem um investimento total de mais de R$ 2,7 milhões.

De acordo com o secretário estadual da Educação, Faisal Karam, o Estado do Rio Grande do Sul foi o único, até o momento, entre as 27 unidades federativas do País, que realizou todo o processo de contratação, licitação, compra e entrega dos equipamentos do Programa Educação Gaúcha Conectada.

O projeto Educação Gaúcha Conectada tem como proposta qualificar o processo de construção do conhecimento dos estudantes, a partir de metodologias que privilegiem o uso das tecnologias no processo pedagógico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação