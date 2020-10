Porto Alegre Após recorde de passageiros, prefeitura divulga nova ampliação de viagens em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Nessa quarta-feira, foi registrado o maior número de passageiros transportados desde o início da pandemia. Foto: Alex Rocha/PMPA Nessa quarta-feira, foi registrado o maior número de passageiros transportados desde o início da pandemia. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura anuncia nova ampliação de viagens do transporte coletivo a partir desta sexta-feira (30). Na quarta-feira (28) foi registrado o maior número de passageiros transportados desde o início da pandemia, 16 mil a mais do que a média de transportados em dias úteis na semana anterior. A demanda, que chegou a 41 mil, domingo, 12 julho deste ano, registrou na quarta o recorde de 375.518 passageiros no dia, o que representa 45,66% do que era transportado em um dia útil antes da pandemia.

Equipes analisam diariamente a oferta e demanda para realizar os ajustes de oferta pontualmente, o que garante o aumento racional dos horários das viagens onde existe necessidade no momento. Esse aumento do número de passageiros transportado era esperado, resultado da retomada gradual das atividades na cidade. As tabelas com os novos horários estarão atualizados no site bit.ly/Tabela_EPTC. Já a localização dos ônibus em tempo real, quanto vai demorar para a linha chegar na parada e características do veículo podem ser acessados na função GPS do aplicativo TRI.

Linha 436 Jardim IPE – Ampliação de dez viagens por dia, de 57 para 67 viagens, 33 do bairro ao Centro e 34 do Centro ao bairro. Redução do intervalo médio entre as viagens no entre pico (das 9h às 16h) de 45 para 30 minutos, o que representa uma redução de 33%.

Linha 525 Rio Branco / Anita / Iguatemi – Ampliação de 16 viagens por dia, de 42 para 58 viagens, 29 por sentido. Redução do intervalo médio entre as viagens no entre pico (das 9h às 16h) de 50 para 35 minutos (30%) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 23h.

Linhas 2572 Azurenha / Azenha / Cascatinha e 2573 Azurenha / Cascatinha / Azenha – Ampliação de 12 viagens por dia, de 42 para 54 viagens, 27 por sentido. Redução do intervalo médio entre as viagens no entre pico (das 9h às 16h) de 50 para 37 minutos (26%) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

Linha 6101 Minuano / Lindoia – Ampliação de seis viagens por dia, de 58 para 64 viagens, 32 por sentido. Redução do intervalo médio entre as viagens das 16h30 às 17h30 de 20 para 15 minutos (25%) e ampliação do horário de funcionamento da linha até 22h05.

Linha B25 A. Feijó / Humaita – Ampliação de duas viagens por dia, de 38 para 40 viagens, e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h20.

Linha B51 Parque / Postão IAPI / H. Conceição – Ampliação de duas viagens por dia, de 23 para 25 viagens, e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h.

Linha 188 Assunção – Ampliação de 14 viagens por dia, de oito para 22 viagens, 11 por sentido. Reestabelecimento do atendimento no entre pico (das 9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h50.

Linhas 244 Santa Teresa e 2441 Santa Teresa Via Mariano de Matos – Ampliação de 14 viagens por dia, de 26 para 40 viagens, 20 por sentido. Reestabelecimento do atendimento no entre pico (das 9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h50.

Linhas 253 e 2531 Renascença – Ampliação de quatro viagens por dia, de 36 para 40 viagens, 20 por sentido. Reestabelecimento do itinerário habitual de dias úteis pela av. Aureliano de Figueiredo Pinto e Erico Verissimo (Corredor Cascatinha) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 21h05.

Linha 2541 Embratel / Canudos / Cascatinha – Ampliação de seis viagens por dia, de 18 para 24 viagens, 12 por sentido. Redução do intervalo entre viagens no entre pico (das 9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h50.

Linha 272 Moradas da Hípica – Ampliação de oito viagens por dia, de 13 para 21 viagens, 11 delas no sentido do bairro ao Centro e dez do Centro ao bairro. Reestabelecimento no atendimento do entre pico (das 9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 19h45.

Linhas 274 Gloria / Azenha / Cascatinha e 2741 Gloria / Cascatinha / Azenha – Ampliação de 16 viagens por dia, de 26 para 42 viagens, 21 por sentido. Reestabelecimento no atendimento do entre pico (das 9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento do conjunto de linhas até as 20h50.

Linha 283 Ipanema / Cavalhada – Ampliação de seis viagens por dia, de 17 para 23 viagens, 12 bairro ao Centro e 11 Centro ao bairro. Reestabelecimento no atendimento do entre pico (das 9h às 16h).

Linha A87 Alimentadora Moradas da Hípica / Costa Gama – Ampliação de 18 viagens por dia, de 13 para 31 viagens, sendo 16 bairro terminal e 15 viagens terminal bairro. Reestabelecimento no atendimento do entre pico (das 9h às 16h) e ampliação do horário de funcionamento da linha até as 22h.

