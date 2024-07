Rio Grande do Sul Secretaria Estadual da Saúde destina R$ 4,7 milhões para manutenção e acesso ao teste do pezinho no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

A triagem neonatal é conhecida como teste do pezinho, exame capaz de detectar sete doenças em recém-nascidos Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo do Estado, por meio da SES (Secretaria Estadual da Saúde), destinará nesta primeira semana de julho a primeira parcela do recurso financeiro estadual, no valor de R$ 389 mil, para a manutenção e acesso à triagem neonatal realizada pelo HMPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas). A triagem neonatal é conhecida como teste do pezinho, exame capaz de detectar sete doenças em recém-nascidos.

Esta parcela faz parte de um total de R$ 4,7 milhões anuais que está previsto para o serviço, conforme Portaria SES 420/2024. Trata-se de uma contrapartida que será repassada do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal da Saúde da prefeitura de Porto Alegre. A medida abrange todos os bebês nascidos no Rio Grande do Sul. O serviço de triagem neonatal do Hospital Presidente Vargas é referência pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para todo o Rio Grande do Sul.

Sobre o teste do pezinho

O teste do pezinho deve ser realizado na Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência da família. O teste deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida. Se, por algum motivo, o exame não puder ser realizado no período recomendado, deve ser feito em até 30 dias após o nascimento. Se o resultado der alterado, é necessário fazer o teste confirmatório e iniciar o tratamento o mais breve possível, nos casos em que há indicação.

Realizado pelo SUS, ele detecta sete doenças: toxoplasmose congênita, fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Algumas dessas doenças não apresentam sintomas ao nascimento e, se não forem tratadas precocemente, podem causar danos graves e irreversíveis à saúde da criança.

