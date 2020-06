Agro Secretário da Agricultura confirma a realização da Expointer até o fim de setembro

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

A confirmação ocorreu em reunião com o presidente eleito da Famurs Foto: Emerson Foguinho/SEAPDR A confirmação ocorreu em reunião com o presidente eleito da Famurs. (Foto: Emerson Foguinho/SEAPDR) Foto: Emerson Foguinho/SEAPDR

O secretário da Agricultura do RS, Covatti Filho, confirmou, nesta quarta-feira (10), a realização da Expointer 2020 durante encontro com o presidente eleito da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS) e prefeito de Taquari, Maneco Hassen.

Conforme o secretário, a data-limite para a 43ª Expointer é até o fim de setembro. Na próxima semana, haverá uma reunião da pasta com o governador Eduardo Leite e a Secretaria da Saúde para a definição do novo calendário. Nesse encontro, será apresentado um plano de contingências para garantir todos os cuidados e segurança para o público e expositores que vão frequentar o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

“A agricultura é fundamental para o desenvolvimento dos nossos municípios gaúchos. Esse ambiente de aproximações da Expointer permite a criação de novos canais para o desenvolvimento do municipalismo através da agricultura. Nossas reuniões e eventos da Famurs terão transmissão ao vivo pelas redes sociais e nossa agenda terá todos os cuidados necessários. A Casa da Famurs na Expointer tem a tradição de atender as demandas dos prefeitos e promover a aproximação dos nossos gestores com o governador, senadores e deputados”, disse o presidente eleito da Famurs.

Outra pauta discutida na reunião foi a continuidade do grupo de trabalho entre a Famurs e a Secretaria da Agricultura para o enfrentamento da estiagem.

