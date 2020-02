Política Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação deixa o cargo

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Arnaldo Barbosa de Lima Junior alegou motivos pessoais Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Arnaldo Barbosa de Lima Junior alegou motivos pessoais. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O secretário de Educação Superior do MEC (Ministério da Educação), Arnaldo Barbosa de Lima Junior, pediu demissão do cargo na quinta-feira (30). Ele é servidor de carreira do Ministério do Planejamento – atual Ministério da Economia – e deve voltar à função que ocupava.

Economista de formação, Lima foi nomeado pelo ministro Abraham Weintraub para coordenar uma das maiores subpastas do MEC. Em uma carta enviada a colegas do ministério e da área econômica do governo, Lima diz que pediu para sair do cargo por “motivos pessoais” e para “abraçar um novo propósito profissional”.

Em nota, o MEC confirmou o desligamento do secretário e enumerou projetos encampados por ele na pasta. “O MEC agradece o trabalho de Arnaldo Lima, o qual engrandeceu a gestão da educação brasileira, e deseja sucesso em seus projetos pessoais”, diz o comunicado.

Nos nove meses à frente da secretaria, o principal projeto de Lima foi o rascunho do Future-se, um plano de reestruturação do financiamento do ensino superior público.

O projeto foi anunciado em julho, passou por duas consultas públicas na internet, mas, seis meses depois, o texto ainda não foi enviado ao Congresso Nacional, onde precisa ser aprovado para entrar em vigor.

A Secretaria de Educação Superior é responsável por coordenar todas as políticas públicas ligadas ao ensino nas universidades públicas e privadas.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário