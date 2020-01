Rio Grande do Sul Motoristas gaúchos têm até esta sexta para parcelar ou quitar o IPVA com desconto de até 22,4%

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos fabricados a partir do ano 2000 Foto: Divulgação Devem pagar o tributo todos os proprietários de veículos fabricados a partir do ano 2000. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Até esta sexta-feira (31), ainda é possível garantir descontos de até 22,4% na quitação do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2020 ou parcelar o tributo em até três vezes no Rio Grande do Sul.

Os contribuintes que optarem por pagar a totalidade do imposto têm uma redução de 3% no valor do IPVA pela antecipação e a soma das vantagens dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Quem parcelar tem um desconto de 3% sobre o valor da primeira parcela. As próximas duas serão em fevereiro, até o dia 28, e março, até o dia 31. Os descontos serão de 2% para a segunda e 1% para a terceira.

O pagamento do IPVA 2020 pode ser realizado diretamente nos sistemas on-line, nos bancos credenciados – Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi e Banco do Brasil (somente para clientes) – e nas agências lotéricas. Basta ter em mãos o documento ou informar a placa ou o Renavam do veículo.

Para consultar os dados relativos aos veículos, como valores a pagar, multas e pendências, o contribuinte pode acessar o site do IPVA.

