Colunistas Secretário do Trabalho Gilmar Sossela anuncia apoio a ações de qualificação profissional em Arroio do Sal

Por Flavio Pereira | 24 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em audiência com o prefeito Luciano Pinto da Silva e a Secretária de Assistencia Social Gilseia Oliveira da Silva, o secretário Gilmar Sossela garantiu apoio às demandas de Arroio do Sal Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social vai atuar como parceira em Arroio do Sal, nas ações de apoio ao programa RS Qualificação que tem como foco estimular a qualificação de trabalhadores e geração de empregos em diversas áreas profissionais.

O acordo foi confirmado nesta terça-feira (24) durante reunião no gabinete do secretário Gilmar Sossela, com o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva, e a Secretária de Assistência Social, Gilseia Oliveira da Silva.

Na mesma audiência, o município de Arroio do Sal recebeu da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, computadores, telas e equipamentos para utilização nas ações sociais e de qualificação profissional.

O prefeito Luciano Pinto da Silva relatou ao secretario Gilmar Sossela, a série de contatos que vem mantendo, visando preparar o município para o impacto que o novo investimento do Porto Meridional vai representar, gerando novas demandas nas áreas da saúde, segurança, educação e saneamento, no município e na região.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/secretario-do-trabalho-gilmar-sossela-anuncia-apoio-a-acoes-de-qualificacao-profissional-em-arroio-do-sal/

Secretário do Trabalho Gilmar Sossela anuncia apoio a ações de qualificação profissional em Arroio do Sal

2025-06-24