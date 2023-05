Acontece Secretário Especial da Reforma Tributária, Bernardo Appy, participa de evento da Fiergs e Fecomércio-RS

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Foto: Washington Costa / Ministério da Fazenda

No dia 22 de maio, a partir das 10h, Porto Alegre receberá grandes nomes para debater sobre as propostas da Reforma Tributária (PEC 45/2019 e PC 110/2019) que estão sendo discutidas pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, assim como as visões dos setores produtivos do Rio Grande do Sul e dos Executivos federal, estadual e municipal. O evento gratuito “Reforma Tributária: Simplificação e Eficiência” é gratuito e realizado pela FIERGS, por meio dos Conselhos de Articulação Parlamentar (COAP) e de Assuntos Tributários, Legais e Cíveis (CONTEC), com o apoio a Fecomércio-RS.

Bernardo Appy, Secretário Especial da Reforma Tributária; o coordenador e o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, deputados federais Reginaldo Lopes e Aguinaldo Ribeiro, serão alguns dos painelistas. Além deles, outros membros do Executivo federal e estadual enriquecerão as discussões que, também, contarão com a presença de representantes das entidades empresarias do Estado.

O último painel do encontro, que ocorre no Centro de Eventos da Fiergs, terá como tema a “Transição da tributação para um imposto sobre o consumo – Posicionamento setorial – Indústria/Comércio/Agricultura”, com participação do vice-Presidente do CIERGS, Thômaz Nunnenkamp; do presidente da Fecomércio RS; Luiz Carlos Bohn e do presidente da FARSUL, Gedeão Silveira Pereira.

