Brasil Secretário-geral da ONU pede “espírito de consenso” para o G20 avançar na redução das desigualdades globais

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

"O principal é reconhecer a importância do multilateralismo e das instituições", destacou Guterres Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, disse que os países do G20 precisam buscar consensos e não divisões se quiserem avançar na redução das desigualdades globais.

A Cúpula do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, ocorre nesta segunda (18) e terça-feira (19) no Rio de Janeiro. “A Agenda 2030 teve consenso de todos os países do mundo e é o caminho claro para enfrentar as tremendas desigualdades e injustiça que existem no mundo. E, por isso, eu faço esse apelo a todos os países, agora que estão em curso as negociações do G20, para que tenham espírito de consenso, para que exibam bom senso e que encontrem as possibilidades de transformar essa reunião do G20 num êxito, com decisões que sejam relevantes para a ordem internacional. Se o G20 se divide, ele perde importância em nível global. E, do meu ponto de vista, é algo indesejável para um mundo que já tem tantas divisões geopolíticas”, disse o secretário-geral da ONU em entrevista no domingo (17).

Ao ser perguntado sobre como os países deveriam se preparar para o governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que começará no ano que vem, Guterres disse que o melhor caminho é manter e reforçar o diálogo global .

“O principal é reconhecer a importância do multilateralismo e das instituições. Se os países fizerem isso no nível das Nações Unidas, no nível das leis internacionais, e adotarem um diálogo mínimo, e se eles forem hábeis em todas essas áreas para fazer uma batalha forte em favor do multilateralismo, essa é melhor possibilidade de resposta”, declarou.

“Agora é hora de as maiores economias liderarem pelo exemplo. Falhar não é uma opção. Há muitos desafios, mas também há muitas soluções possíveis. Isso é crucial para restaurar a confiança e a legitimidade do sistema global”, prosseguiu o chefe da ONU.

2024-11-18