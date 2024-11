Rio Grande do Sul Justiça do Trabalho gaúcha homologa mais de R$ 32 milhões em acordos na Semana da Conciliação

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Os recolhimentos previdenciários e fiscais que acompanham os pagamentos renderam R$ 3,43 milhões aos cofres públicos. (Foto: Divulgação)

O TRT4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) homologou R$ 32,3 milhões em acordos durante a Semana da Conciliação, realizada entre os dias 4 e 8 deste mês. No período, foram celebradas 1027 conciliações e promovidas 3,8 mil audiências para tentativa de acordo.

Os recolhimentos previdenciários e fiscais que acompanham os pagamentos renderam R$ 3,43 milhões aos cofres públicos. Promovida anualmente pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a Semana da Conciliação estimula o uso de métodos consensuais para a solução de conflitos.

Centros de Conciliação

Os Cejuscs (Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas) do TRT4 homologaram R$ 5,46 milhões em acordos. Os centros são unidades especializadas em audiências de conciliação e mediação. No total, eles promoveram 214 audiências e celebraram 99 acordos.

No Cejusc do primeiro grau de Porto Alegre, foram 100 audiências, 40 acordos e um montante de R$ 2,16 milhões. Os Cejuscs de primeiro grau do interior do Rio Grande do Sul, localizados em Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria, totalizaram R$ 3,29 milhões, com 114 audiências e 59 conciliações. O Cejusc do 2º grau realizou 138 audiências, celebrou 68 acordos e atingiu R$ 9,56 milhões em valores homologados.

O TRT4, o TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) e o TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) atuaram de forma conjunta durante a Semana da Conciliação.

