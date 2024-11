Rio Grande do Sul Cratera se abre na Freeway e causa engarrafamento gigante na volta do feriadão

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Uma cratera se abriu na Freeway aumentando ainda mais o engarrafamento da volta do feriadão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma cratera se abriu na Freeway nesse domingo (17), entre os quilômetros 46 e 47, no sentido Litoral-Porto Alegre. Por conta do buraco, as três pistas da BR-290 foram bloqueadas e os carros só tinham passagem pelo acostamento. Equipes da concessionária da rodovia, a CCR ViaSul, foram enviadas ao local para organizar o trânsito e buscar a solução mais rápida para a via altamente utilizada.

A CCR esperava, em divulgação pré-feriadão, que cerca de 975 mil veículos trafegassem por suas rodovias (BR-101, BR-386, BR-448 e Freeway) durante o período do feriado da Proclamação da República, entre a quinta-feira (14) e a segunda (18).

Deste total, mais de 262 mil utilizaram a Freeway, dos quais cerca de 130 mil seguiram ao litoral gaúcho. No domingo (17) o fluxo no sentido contrário deve ter superado os 60 mil motoristas, enquanto na segunda (18) o número deverá ficar em torno de 25 mil condutores.

O que diz a CCR-ViaSul

“CCR ViaSul informa o bloqueio de 3 faixas na pista oeste (sentido capital) na região do km 46 da Freeway, em Glorinha por conta de uma erosão na via.

Para segurança dos motoristas o tráfego da pista Oeste (sentido capital) segue pelo acostamento interno, bem como em duas faixas na pista Leste (sentido litoral), em sistema de contrafluxo, a partir do km 45, retornado para a pista Oeste na região do km 48.

Já o tráfego no sentido litoral segue em uma das faixas de rolamento e pelo acostamento no mesmo trecho de desvio.

O local está sinalizado e as equipes operacionais da Concessionária atuam na orientação dos motoristas.

A CCR ViaSul reforça a importância dos motoristas respeitarem a sinalização no local e os limites de velocidade no trecho em desvio que é de 40 km/h.

Mais informações pelo disque CCR ViaSul no 0800 000 0290 ou pelo Whatsapp (51) 3303-3858.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/cratera-se-abre-na-freeway-e-causa-engarrafamento-gigante-na-volta-do-feriadao/

Cratera se abre na Freeway e causa engarrafamento gigante na volta do feriadão

2024-11-17