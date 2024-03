Política Secretários de Fazenda vão debater aumento de ICMS para compras em sites internacionais

11 de março de 2024

Programa Remessa Conforme zerou os impostos federais para compras de até US$ 50 em e-commerces do exterior Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal) vai se reunir na próxima quarta-feira (13), em Brasília, para iniciar as discussões sobre o aumento de 17% para 25% do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Bens e Serviços) para compras em sites internacionais, como Shopee, Shein e Ali-Express.

O imposto é cobrado apenas nos estados e foi definido em junho do ano passado, quando passou a valer o programa Remessa Conforme do governo federal. A proposta zerou os impostos federais para as compras em e-commerces internacionais de até US$ 50 (equivalente a R$ 248,67 na cotação atual) para empresas registradas junto à Receita Federal.

O ajuste da alíquota é apenas um dos temas na pauta dos secretários. A reunião foi marcada para discutir a regulamentação da Reforma Tributária, em que alguns dos projetos de lei estão prestes a sair do Ministério da Fazenda.

Mesmo assim, para a alteração ocorrer, é necessário um consenso entre os secretários em torno da alíquota e precisa de um convênio celebrado pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).

Para isso, é preciso convocar uma reunião extraordinária do Conselho ou aguardar o encontro previsto para acontecer em 12 de abril, em Fortaleza. Caso a mudança ocorra, só poderá valer a partir de 2025, por conta do princípio de anterioridade tributária que proíbe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a cobrança de qualquer tributo no mesmo exercício financeiro.

