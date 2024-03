Mundo Com câncer, rei Charles grava vídeo para evento, mas fica ausente de compromisso real

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

Dia da Commonwealth, grupo de 56 países que evoluíram a partir do Império Britânico, é uma das principais datas do calendário real

O rei Charles III apareceu em um vídeo para a celebração do 75º aniversário da Commonwealth, um grupo de 56 países que evoluíram a partir do Império Britânico, nesta segunda-feira (11).

Mesmo sendo líder da organização, o monarca britânico de 75 anos ficou ausente das celebrações anuais enquanto faz tratamento para um câncer não especificado. Os eventos do Dia da Commonwealth são a ocasião real anual mais importante que Charles perdeu desde que foi forçado a adiar aparições públicas devido ao tratamento da doença.

Em vez disso, sua esposa, a rainha Camilla, representou a realeza britânica em um serviço religioso na Abadia de Westminster, em Londres, com uma recepção na sede internacional da Commonwealth em seguida.

Evento ofuscado por Kate

O evento desta segunda-feira geralmente é um destaque no calendário real, mas também foi ofuscado por um furor em torno de uma foto divulgada no domingo (10) por Kate Middleton, esposa do herdeiro do trono, o príncipe William.

Ela pediu desculpas por publicar uma fotografia editada de si mesma com os três filhos do casal, depois que várias agências de notícias importantes, incluindo a Reuters, a retiraram do ar, dizendo que não atendia aos seus padrões editoriais.

Assim como Charles, Kate não compareceu à cerimônia da Commonwealth, enquanto se recupera de uma cirurgia abdominal. Em vez disso, compareceu a uma consulta privada em Londres.

Mensagem de Charles

A mensagem pré-gravada foi feita para prestar homenagem ao trabalho da Commonwealth, um clube voluntário de 56 nações que evoluiu a partir do império britânico e foi criado na sua forma atual em 1949.

“Como eu disse antes, a Commonwealth é como a fiação de uma casa, e seu povo, nossa energia e nossas ideias são a corrente que percorre esses fios”, destacou o rei. Ele também pediu aos povos das nações do grupo a trabalharem em conjunto para acabar com as desigualdades e encontrar soluções para melhorar o mundo.

Durante a maior parte da sua existência, a Commonwealth, uma das maiores organizações internacionais do mundo, que reúne 2,5 bilhões de pessoas, foi liderada pela rainha Elizabeth II, que foi fundamental na sua criação e a considerou como uma das suas conquistas de maior orgulho.

“Tendo celebrado recentemente o meu 75º aniversário, me aquece o coração refletir sobre a forma como a Commonwealth tem sido uma constante ao longo da minha vida – uma fonte preciosa de força, inspiração e orgulho”, ponderou Charles na sua mensagem.

“Nas últimas semanas, fiquei profundamente comovido com seus votos maravilhosamente gentis e atenciosos para minha saúde e, em troca, só posso continuar a servi-lo, com o melhor de minha capacidade, em toda a Comunidade”, finalizou.

2024-03-11