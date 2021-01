Porto Alegre Secretários municipais de Porto Alegre visitam Mercado Público

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Ida ao local fez parte da busca de melhores soluções ao espaço, informou prefeitura. Foto: Alex Rocha/PMPA Ida ao local fez parte da busca de melhores soluções ao espaço, informou prefeitura. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, e a secretária de Parcerias, Ana Pellini, estiveram no Mercado Público, nesta quinta-feira (7), para tratar da recuperação do espaço. A visita deu continuidade ao processo iniciado nesta semana pelo prefeito Sebastião Melo para a busca das melhores soluções para o local.

A recuperação do Mercado Público foi incluída no projeto de revitalização do Centro Histórico. “O Mercado é a alma da cidade, um símbolo para Porto Alegre e mesmo para o Rio Grande. Queremos construir junto com os permissionários, que são aqueles que mantêm o espaço vivo diariamente, uma solução que promova a qualificação para os cidadãos e para quem trabalha ali”, afirmou Ana Pellini.

Os secretários ouviram as demandas e sugestões apresentadas pela presidente da Associação do Mercado Público, Adriana Kauer, e fizeram uma visita ao segundo piso, que ainda está desativado.

“Queremos contar com essa parceria para entregar um Mercado Público que respeite o seu maior patrimônio, que é imaterial, e a ambiência, que só existe nesse espaço tão peculiar de Porto Alegre ”, disse a secretária de Parcerias.

“Para os mercadeiros, é muito importante essa iniciativa da gestão do prefeito Sebastião Melo, que abriu as portas para o diálogo. Esperamos contribuir com o governo para devolver um Mercado melhor para a cidade”, enfatizou a presidente da Associação.

Na terça-feira (5) o Mercado, que funcionava com restrição de atendimento limitada a 25% de ocupação e um cliente por atendente, teve um ato simbólico de reabertura do portão da avenida Júlio de Castilhos, já enquadrado no novo decreto da prefeitura, que retira o limite de ocupação desde que respeitada a permanência de 50% dos trabalhadores.

Com a publicação do Decreto 20.889, em vigor desde terça, no qual o Município adere ao Sistema Estadual de Distanciamento Controlado, o Mercado Público passa a operar com as novas determinações. A prefeitura informou que o próximo passo é a entrega do segundo piso, com a gastronomia funcionando também aos domingos.

