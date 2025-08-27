Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia Segredo é segredo: nova função no WhatsApp barra inteligência artificial e exportações com um recurso de privacidade

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, continua incorporando novos recursos com o objetivo de aprimorar a experiência dos usuários. Desta vez, a plataforma lançou uma ferramenta chamada Privacidade Avançada de Chats, criada para reforçar a segurança das conversas e ampliar o controle sobre o conteúdo compartilhado. O novo recurso soma-se a uma série de medidas que buscam proteger a privacidade dos usuários em um ambiente cada vez mais digital.

Ao ser ativada, a nova funcionalidade impede que participantes exportem conversas, baixem arquivos automaticamente para seus dispositivos ou utilizem mensagens por meio de ferramentas de inteligência artificial. “Dessa forma, todos no chat podem ter certeza de que o que for dito não sairá da conversa”, afirmou o WhatsApp, ao destacar o propósito de preservar a confidencialidade dentro do aplicativo.

A ferramenta está disponível tanto para conversas individuais quanto em grupo e foi pensada especialmente para contextos sensíveis. “Achamos que este recurso é ideal para grupos em que nem todos se conhecem bem, mas onde as conversas são delicadas — como discutir questões de saúde em grupos de apoio ou organizar sua comunidade em torno de algo importante para você”, explicou a plataforma. O WhatsApp informou ainda que o recurso já está disponível para usuários com a versão mais recente do aplicativo, representando mais um passo no compromisso com a segurança e a privacidade digital.

Para ativar o recurso, basta abrir o chat desejado, tocar no nome do contato ou grupo na parte superior da tela e acessar a opção Privacidade Avançada do Chat. Esta é a primeira versão da ferramenta, e a plataforma já anunciou que novas atualizações estão sendo desenvolvidas, com a promessa de trazer configurações adicionais e aprimorar ainda mais os níveis de proteção.

Outras alternativas

Além da nova Privacidade Avançada de Chats, o WhatsApp disponibiliza uma série de funcionalidades voltadas à segurança e à privacidade. Essas ferramentas permitem maior controle sobre as informações compartilhadas e dificultam acessos não autorizados. Entre os recursos disponíveis, destacam-se:

– Criptografia de ponta a ponta: Todas as conversas, chamadas e arquivos são protegidos automaticamente por esse sistema. Apenas o remetente e o destinatário podem acessar o conteúdo, o que impede a leitura por terceiros — inclusive pelo próprio WhatsApp.

– Bloqueio de chats com senha, impressão digital ou reconhecimento facial: Conversas individuais podem ser protegidas com senha, impressão digital ou reconhecimento facial, adicionando uma camada extra de segurança ao acesso.

– Verificação em duas etapas: Esse recurso permite criar um PIN adicional, necessário ao registrar o número em outro dispositivo, o que dificulta o acesso não autorizado à conta.

– Mensagens temporárias: Usuários podem ativar a função para que mensagens sejam automaticamente apagadas após um período escolhido: 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

– Ocultar informações pessoais: Na aba de privacidade, é possível controlar quem pode visualizar a foto de perfil, o status, a última visualização e as confirmações de leitura.

– Denunciar e bloquear contatos: Em situações suspeitas ou diante de mensagens indesejadas, é possível bloquear ou denunciar o contato diretamente pelo chat, impedindo novas tentativas de comunicação.

Cada uma dessas ferramentas reforça o compromisso do WhatsApp com a proteção digital, oferecendo soluções acessíveis para que os usuários mantenham seus dados seguros e tenham mais controle sobre suas interações online. As informações são do jornal La Nación.

