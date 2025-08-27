Tecnologia iPhone 17: novo celular da Apple tem data de lançamento confirmada; saiba quando

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

A Apple confirmou a data de lançamento do iPhone 17 para 9 de setembro. (Foto: Reprodução)

A Apple confirmou a data de lançamento do iPhone 17 para 9 de setembro, uma terça-feira. O anúncio sucede várias especulações sobre os novos dispositivos, inclusive a substituição do modelo Plus por um dispositivo mais fino: o iPhone Air.

Dessa vez, a previsão dos analistas previsão dos analistas é ver a base de uma reformulação ampla no iPhone tanto no design quanto na parte interna do smartphone, em quatro possíveis versões: o iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max. O Estadão já listou as possíveis novidades do iPhone 17.

Como principal novidade, o iPhone Air pode ser o mais fino já lançado pela gigante, com 5,5 milímetros (sem incluir o relevo das câmeras). Já o Pro Max deve ser um pouco mais largo do que todos os modelos anteriores.

As opções de cores também devem aumentar. Além do tradicional preto e branco, a tendência é que o modelo base tenha cinco novos tons: cinza aço (Steel Gray), verde, roxo e azul claro. Já o iPhone Air deve aparecer em azul claro e dourado claro – quase bege.

O modelo Pro deve receber a cor mais chamativa: o laranja. Embora o rumor da cor inédita contrarie a estratégia da marca em escolher tons sóbrios para seu maior celular, ele ainda sugere que a família Pro receberá a opção azul, além das já existentes preto, branco (ou vidro líquido) e cinza.

Dos quatro novos iPhones, dois foram desenhados com telas maiores, de acordo com o site especializado Mac Rumors. O iPhone 17 terá uma tela de 6,27 polegadas – o mesmo tamanho do iPhone 16 Pro. Já o ultrafino Air terá 6,6 polegadas de tela, ou seja: tamanho que fica entre o modelo básico e o Pro Max.

Uma novidade que afeta todos os modelos topo de linha da Apple é uma nova câmera telefoto mais poderosa, equipada com um sensor de 48 MP. Isso fará com que os dispositivos premium sejam os primeiros a receber um sistema com essa capacidade.

Mas o design com três câmeras em formato triangular deve seguir no iPhone 17 Pro. Essa distribuição dos sensores fotográficos começou no iPhone 11 e é usado até hoje.

O modelo padrão ainda será equipado com duas câmeras verticais em formato de pílula.

Uma renderização 3D vazada no começo do ano por Jashank Bhatia mostrava um novo módulo traseiro que cobria toda a área superior do celular. Desse modo, o formato triangular das câmeras é mantido na esquerda enquanto o flash e o sensor ficam à direita.

A gigante de Tim Cook deve expandir o ProMotion para todos os modelos da linha 17, o que permite o dispositivo chegar em uma taxa de atualização de até 120 Hz para rolagem e reprodução de vídeos. Até agora, apenas a versão Pro tem esse recurso.

Este ano, a Apple deve apresentar o iPhone 17 Pro e 17 Pro Mas com estrutura de alumínio, com uma parte traseira em vidro que preserve o suporte de carregamento sem fio MagSafe. O modelo base também deve ser feito em alumínio, enquanto o 17 Air poder ser o único a ter chassi em titânio.

Desde o iPhone X, em 2017, todos os celulares topo de linha da Apple são feitos com aço inoxidável ou titânio.

Para melhorar a experiência com inteligência artificial (IA), os novos dispositivos devem passar dos 8GB de RAM para 12GB. Os rumores indicam que o iPhone 17 vai manter os 8GB.

A gigante de Cupertino, na Califórnia, deve lançar o iPhone 17 e o iPhone 17 Air com um novo processador chamado A19, e os modelos mais caros (iPhone 17 Pro e Pro Max) com uma versão superior, o A19 Pro.

O lado negativo pode ficar por conta do preço. Edison Lee, consultor de mercado do banco Jefferies, divulgou um documento no qual afirma que o aumento será de US$ 50 em todos os modelos, exceto a versão base (US$ 799).

Isso é efeito do tarifaço imposto por Donald Trump e dos novos componentes adotadas pela fabricante.

Também são esperados outros anúncios, como os fones AirPods Pro 3; uma nova linha de Apple Watch; um HomePod Mini 2 mais potente, Apple TV4K; e AirTag 2 com melhor localização. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

