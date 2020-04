Rio Grande do Sul Segue a campanha do Programa Mesa Brasil Sesc para ajudar os gaúchos a enfrentarem a Covid-19

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Mais de 210 toneladas de alimentos já beneficiaram 87 mil pessoas neste período de pandemia no Rio Grande do Sul. Este é o saldo do Programa Mesa Brasil Sesc, a rede de solidariedade do Sistema Fecomércio-RS, que tem se fortalecido e segue precisando de apoio. Em atuação no RS desde 2003, o Mesa Brasil continua operando mesmo em meio ao enfrentamento ao coronavírus e, observando as orientações das autoridades de saúde, segue com um trabalho fundamental de ajuda a famílias em vulnerabilidade social.

Com a parceria do Sindiatacadistas, o programa passou a receber, a partir deste mês, doações de valores por meio de transferências ou depósitos bancários. Toda a comunidade pode contribuir, mesmo sem sair de casa, doando com qualquer quantia – uma doação de R$ 5, por exemplo, equivale a 1kg de alimento, que irá ajudar a complementar cerca de cinco refeições. Para ajudar, os dados da conta do Banco do Brasil são: SESC – Sesc Mesa Brasil 2020, Agência: 3418-5, Conta Corrente: 6461-0 (Conta cadastrada no CNPJ: 03.575.238/0001-33).

Realizado pelo Sistema Fecomércio-RS no Rio Grande do Sul desde novembro de 2003, o Mesa Brasil é uma rede de solidariedade que conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários para evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Apenas em 2019, o programa arrecadou mais de 1.400 toneladas de alimentos para 760 organizações da sociedade civil, complementando a refeição de mais de 100 mil pessoas. Outras informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/mesabrasil.

Para continuarmos próximos das pessoas neste período de isolamento, foi disponibilizado o portal www.pertodevc.com.br, onde estão mais de 200 cursos e serviços gratuitos para que todos possam se manter em atividade, tanto as educativas quanto de saúde e bem-estar, sem sair de casa. Mais informações pelos canais de Fale Conosco dos nossos sites, redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) e demais canais oficiais de comunicação.

Dados bancários para contribuir com o Mesa Brasil

SESC – Sesc Mesa Brasil 2020

Banco do Brasil

Agência: 3418-5

Conta Corrente: 6461-0

Conta Cadastrada no CNPJ: 03.575.238/0001-33

