Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Decreto da prefeitura determina o uso do acessório facial pelas tripulações e passageiros. Foto: Fernanda Schwengber Leal/ Carris PMPA Decreto da prefeitura determina o uso do acessório facial pelas tripulações e passageiros. (Foto: Fernanda Schwengber Leal/ Carris PMPA) Foto: Fernanda Schwengber Leal/ Carris PMPA

A Carris realizou, nesta segunda (27) e terça-feira (28), uma ação para conscientizar as tripulações sobre a importância do uso de proteção contra o novo coronavírus no transporte coletivo, com a distribuição de máscaras de tecido reutilizáveis a todos os seus cobradores e motoristas. Além do material de prevenção, as equipes receberam orientações sobre as formas de uso e higienização das máscaras. A aquisição do material pela Carris está publicada no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta terça-feira.

Desde a última quinta-feira (23) está em vigor o Decreto nº 20.549, da Prefeitura de Porto Alegre, que determina o uso do acessório facial pelas tripulações e passageiros nos coletivos, com o objetivo de tornar o ambiente mais seguro, além de conscientizar a população de que todos precisam se proteger e proteger o outro. Conscientes de que as máscaras atuam como barreiras físicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção para a população em geral, a maioria dos colaboradores já vinha adotando o hábito.

