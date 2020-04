Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre paga os salários dos servidores nesta quinta

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

O valor bruto da folha totaliza R$ 226,9 milhões Foto: Marcos Santos/USP Imagens O valor bruto da folha totaliza R$ 226,9 milhões. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A prefeitura de Porto Alegre paga, nesta quinta-feira (30), os salários de abril dos servidores municipais. O valor bruto da folha totaliza R$ 226,9 milhões e quita 100% das matrículas (33.794 mil).

De acordo com a secretária em exercício da Fazenda, Liziane Baum, o pagamento em dia da folha dos servidores está sendo possível porque ainda há recursos decorrentes do ingresso da antecipação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020, além de ajustes nas receitas e despesas realizadas pelo Executivo municipal.

“Antes da crise, a previsão era pagar a folha dos servidores em dia durante todo o ano, mas agora será preciso reprojetar as finanças e fazer escolhas”, afirmou a secretária em exercício.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre